Под Ровно общественная организация Современный взгляд организовала реабилитационный лагерь для военных, потерявших зрение на фронте.

Здесь их учат чувствовать пространство, совершать первые прогулки по городу без посторонней помощи, учат работать с программами, которые помогают незрячим пользоваться мобильными телефонами и компьютерами.

Исполнительный директор общественной организации Современный взгляд Олеся Перепеченко сама незрячая и хорошо понимает потребности людей, потерявших зрение.

— Наша цель — дать им шанс стать независимыми и самостоятельными, например, самостоятельно готовить пищу и пользоваться общественным транспортом в Ровно, — говорит Олеся.

Ежедневные вещи, которые раньше они делали автоматически, теперь требуют сосредоточенности.

Воины вместе с близкими могут находиться в лагере в течение нескольких недель.

Например, 34-летний Денис Абдулин, который был тяжело ранен под Северодонецком и ослеп более года назад, находится здесь с женой Олесей.

После ранения мужа Олеся вернулась с двумя детьми из Литвы, где они нашли убежище. Денис боялся сказать жене, что ослеп, не знал, как она воспримет эту новость. Но Олеся ни секунды не колебалась.

— Главное, что — жив, — сказала любимому.

И с тех пор, всегда рядом: в течение тяжелых месяцев кормила его с ложечки и почти не отходила от мужа.

Когда приехали в реабилитационный лагерь, каждому нашлось дело. Пока Денис был на курсах физиотерапии или кулинарии, у Олеси и других жен проходили собственные тренинги.

— Мы пытаемся убедить их, что жены — не няньки, а спутницы жизни своих мужей, — говорит организатор лагеря Олеся Перепеченко.

27-летний Иван Сорока посещает лагерь уже второй раз. Ранение, из-за которого потерял зрение, получил под Бахмутом в августе 2022 года.

Сейчас он приехал с невестой Владой. Мужчина считает, что именно ее любовь и преданность не дали ему умереть на поле боя. Свадьбу пара запланировала на начало сентября.

Для Современного взгляда реабилитационный лагерь под Ровно — не первый. Они начинали свою работу в 2019-м году и с тех пор организовали уже около 10 подобных лагерей. Однако, за время войны появилось только два. Проблема, в финансировании, ведь организация не коммерческая.

Ищут благотворителей и спонсоров.