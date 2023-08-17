Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Встань и иди: воины, потерявшие зрение на фронте, учатся в Ровно жить привычной жизнью

17 августа 2023, 15:54
Валентина Андрейко журналіст
чоловік перед закритим вікном
Источник: Unsplash

Под Ровно общественная организация Современный взгляд организовала реабилитационный лагерь для военных, потерявших зрение на фронте.

Здесь их учат чувствовать пространство, совершать первые прогулки по городу без посторонней помощи, учат работать с программами, которые помогают незрячим пользоваться мобильными телефонами и компьютерами.

Исполнительный директор общественной организации Современный взгляд Олеся Перепеченко сама незрячая и хорошо понимает потребности людей, потерявших зрение.

— Наша цель — дать им шанс стать независимыми и самостоятельными, например, самостоятельно готовить пищу и пользоваться общественным транспортом в Ровно, — говорит Олеся.

Ежедневные вещи, которые раньше они делали автоматически, теперь требуют сосредоточенности.

Воины вместе с близкими могут находиться в лагере в течение нескольких недель.

Например, 34-летний Денис Абдулин, который был тяжело ранен под Северодонецком и ослеп более года назад, находится здесь с женой Олесей.

После ранения мужа Олеся вернулась с двумя детьми из Литвы, где они нашли убежище. Денис боялся сказать жене, что ослеп, не знал, как она воспримет эту новость. Но Олеся ни секунды не колебалась.

— Главное, что — жив, — сказала любимому.

И с тех пор, всегда рядом: в течение тяжелых месяцев кормила его с ложечки и почти не отходила от мужа.

Когда приехали в реабилитационный лагерь, каждому нашлось дело. Пока Денис был на курсах физиотерапии или кулинарии, у Олеси и других жен проходили собственные тренинги.

— Мы пытаемся убедить их, что жены — не няньки, а спутницы жизни своих мужей, — говорит организатор лагеря Олеся Перепеченко.

27-летний Иван Сорока посещает лагерь уже второй раз. Ранение, из-за которого потерял зрение, получил под Бахмутом в августе 2022 года.

Сейчас он приехал с невестой Владой. Мужчина считает, что именно ее любовь и преданность не дали ему умереть на поле боя. Свадьбу пара запланировала на начало сентября.

Для Современного взгляда реабилитационный лагерь под Ровно — не первый. Они начинали свою работу в 2019-м году и с тех пор организовали уже около 10 подобных лагерей. Однако, за время войны появилось только два. Проблема, в финансировании, ведь организация не коммерческая.

Ищут благотворителей и спонсоров.

Читайте также:
Встань и иди: воины, потерявшие зрение на фронте, учатся в Ровно жить привычной жизньюРеабилитация воинов в Украине: травмы психики не менее опасны, чем физические увечья

Источник
BBC Украина
Теги
незрячі люди Ровно реабілітація
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь