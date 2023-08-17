Під Рівним громадська організація Сучасний погляд організувала реабілітаційний табір для військових, що втратили зір на фронті.

Тут їх вчать відчувати простір, здійснювати перші прогулянки містом без сторонньої допомоги, навчають працювати з програмами, які допомагають незрячим користуватися мобільними телефонами та комп’ютерами.

Виконавча директорка громадської організації Сучасний погляд Олеся Перепеченко сама незряча і добре розуміє потреби людей, що втратили зір.

– Наша мета – дати їм шанс стати незалежними та самостійними, приміром, самостійно готувати їжу та користуватися громадським транспортом у Рівному, – говорить Олеся.

Щоденні речі, які раніше вони робили автоматично, тепер вимагають зосередженості.

Воїни разом з близькими можуть перебувати у таборі протягом кількох тижнів.

Приміром, 34-річний Денис Абдулін, який був тяжко поранений під Сєверодонецьком і осліп понад рік тому, знаходиться тут з дружиною Олесею.

Після поранення чоловіка Олеся повернулася з двома дітьми з Литви, де вони знайшли притулок. Денис боявся сказати дружині, що осліп, не знав, як вона сприйме цю новину. Але Олеся ні секунди не вагалася.

– Головне, що – живий, – сказала коханому.

І з того часу, завжди поряд: протягом найтяжчих місяців годувала його з ложечки й майже не відходила від чоловіка.

Коли приїхали у реабілітаційний табір, кожному знайшлася справа. Поки Денис був на курсах фізіотерапії чи кулінарії, у Олесі і інших дружин проходили власні тренінги.

– Ми намагаємося переконати їх, що дружини – не няньки, а супутниці життя своїх чоловіків, – каже організаторка табору Олеся Перепеченко.

27-річний Іван Сорока відвідує табір вже вдруге. Поранення, через яке втратив зір, отримав під Бахмутом у серпні 2022 року.

Зараз він приїхав з нареченою Владою. Чоловік вважає, що саме її любов і відданість не дали йому померти на полі бою. Весілля пара запланувала на початок вересня.

Для Сучасного погляду реабілітаційний табір під Рівним – не перший. Вони починали свою роботу в 2019-му році і з того часу організували вже близько 10 подібних таборів. Проте, за час війни з’явилося лише два. Проблема, у фінансуванні, адже організація не комерційна.

Шукають благодійників і спонсорів.