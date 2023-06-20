Реабилитационный центр RECOVERY в Киеве — один из национальной сети инновационных центров, которую основали Виктор и Елена Пинчук. Здесь и в других центрах раненые военные проходят длительную реабилитацию, чтобы вернуться к жизни.

Что прогресс у ребят есть, убедилась и сама основательница Елена Пинчук.

Михаил — один из пациентов киевского центра. Он потерял ногу во время штурма Новобахмутовки. Хотя мог там и не быть, потому что сам — инструктор.

Но, как говорит, отпросился у комбата, чтобы пустили на передовую.

На подходе к селу россияне накрыли артиллерией, железом Михаилу перебило ногу, сам наложил жгут, а побратимы эвакуировали.

Сейчас боец восстанавливается в киевском реабилитационном центре RECOVERY, который заработал месяц назад.

Говорит, сюда приехал на коляске, но прогресс такой, что уже свободно ходит на костылях.

— Две недели назад я только пытался ходить, а теперь уже я коляску покинул, — говорит боец.

Истории всех бойцов поражают волей к жизни. Это — Игорь. Шли на штурм Лимана Первого на Харьковщине.

— Попал снаряд прямо в окоп нам, калибр был 120, или 150 или даже 155, и в метре от нас произошел взрыв, — вспоминает Игорь.

В том бою он потерял двух побратимов — Президента и Джавра.

Игоря после боя чудом нашли наши разведчики среди заминированного леса с зажатой в руке гранатой.

— Часов восемь с гранатой в руке пролежали с товарищем, уже замерзали. Я написал смс родителям, попрощался, и вдруг услышал голоса, — рассказывает боец.

Теперь Игорь здесь на реабилитации, как и десятки других ребят.

Современное оборудование, внимание медиков, профессиональные команды реабилитологов, инклюзивные палаты… Все это бойцы заслужили, убеждены основатели центра.

Елена Пинчук жмет руку каждому. И благодарит каждого.

— Я чувствую боль, я чувствую восхищение, я чувствую благодарность, большую благодарность этим невероятным ребятам, нашим героям, я восхищаюсь ими, — говорит Елена.

Елена особо отмечает, что они с мужем — Виктором Пинчуком — сделают все, чтобы раненые воины как можно скорее вернулись к полноценной жизни.

В киевском центре планируют ежегодно оказывать помощь 600-м военным. А во всей сети, которая заработает, за год реабилитацию будут проходить более 12 тысяч раненых. Это тот вклад в победу, который делают основатели проекта.

Кроме современного оборудования, здесь собрали мультидисциплиарную команду специалистов. Все они прошли специальное обучение, а для каждого из бойцов подбирают индивидуальный план по реабилитации. Ведь именно первый период реабилитации очень важен.

— Наши специалисты стараются максимально задействовать свои знания, умения, современное оборудование, чтобы реабилитация была эффективной, — говорит Ростислав Андрусенко, заведующий отделом.

Бойцы действительно видят эффект от реабилитации. И такая положительная динамика вдохновляет их планировать свое будущее.

Михаил готовится к протезированию, не падает духом, потому что у него есть сын. Ради него пошел на войну.

— А что, я должен был дома сидеть? Чтобы они ко мне пришли? Я лучше их там встречу. У меня есть Украина, у меня есть сын, — твердо говорит Михаил.

Ради сына обещает встать на ноги. Потому что сыну нужен отец.

— До войны я в футбол играл и снова буду играть, — обещает боец.

Так и будет.