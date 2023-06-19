У 25-летнего военного Владимира Лученко – один протез. В прошлом году, 16 июля, на херсонском направлении, в свой день рождения он получил тяжелую минно-взрывную травму.

— Стал на “лепесток” и мне оторвало стопу. Но отрезали, к сожалению, выше. Потому что была долгая эвакуация, под обстрелами. Она длилась четыре часа. И за это время начали отмирать ткани. Но ничего, остался жив, — говорит Владимир.

Позади у него — месяцы лечений, разные госпитали и две сложные операции. На информацию о благотворителях из Америки и бесплатном протезировании и реабилитации наткнулся в соцсетях.

— Я оставил заявку. Министерство обороны дало разрешение на выезд за границу. И так я полетел в Америку на протезирование. Сейчас протез нуждается в сервисном обслуживании. Настраиваем его под новую культю. Видите, как я хожу, все нормально. Я ожил сразу, — говорит Владимир Лученко.

На Закарпатье в небольшом городке Свалява работает клиника, которая помогает вернуться к полноценной жизни взрослым и маленьким украинцам, потерявшим руки и ноги во время войны. Открыли ее невероятные люди — выходцы из Украины, которые живут, работают и ведут свой бизнес в Америке.

Юрий Арошидзе — бизнесмен и Яков Градинар — сертифицированный протезист и ортезист. После начала полномасштабной войны они основали в американском Миннеаполисе благотворительный фонд, объединили сотни людей. Открыли две клиники — в Америке и на Закарпатье.

И уже второй год подряд делают большое благородное дело для наших несокрушимых Героев — бесплатно изготавливают и устанавливают на их разорванные конечности качественные и современные протезы, организовывают реабилитацию.

Стальные руки и ноги потом обслуживают. А еще — заботятся о физическом здоровье и психологическом состоянии наших раненых бойцов.

— Мы думали, как можем помочь Украине. И поняли, что это будет протезирование. Так мы начали это дело. За год работы объединилось более 150 человек. Это выходцы из Украины, которые живут в Америке. И мы открыли две клиники, — рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV президент американского БФ Protez Foundation, Юрий Арошидзе.

Одна в Америке — для украинских военных и гражданских, пострадавших от войны. И здесь, в Сваляве — для реабилитации и сервисного обслуживания протезов. В планах — открыть третью клинику в Киеве. Потому что количество пациентов постоянно растет.

До полномасштабной войны в Украине Юрий Арошидзе занимался в Америке бизнесом. Теперь немало времени проводит в обеих клиниках. Сейчас за деньги фонда протезы получили уже 76 пациентов из Украины. Из них — только четверо гражданских. Это один взрослый и трое детей.

Всем этим людям установлено более 200 стальных рук и ног. Потому что у кого-то ампутированы обе ноги. Есть такие, которые потеряли еще и руку. Фонд уже потратил на протезирование и реабилитацию пострадавших от войны украинцев почти $1,8 млн. Деньги дают американцы.

— Мы даем военным еще и беговые протезы. А также домашние. Если ампутирована верхняя конечность — даем бионическую руку, электрический крючок и механический. Наши пациенты активные, спортивные. Но кроме протезирования, важна моральная реабилитация. У нас комьюнити очень теплое. Как семья, — говорит Юрий.

Когда бойцы приезжают в Америку на три с половиной недели, они полностью меняют свое отношение к окружающему миру. И возвращаются домой немножечко другими.

По словам Юрия, у них такое правило — каждую следующую группу военных везут в другой штат, чтобы увидели всю Америку. Там большая украинская диаспора.

Наши несокрушимые герои могут бесплатно получить протезирование с помощью платформы Protez Foundation. Достаточно заполнить электронную форму на сайте, указать свои контактные данные и описать проблему. И ждать обратной связи.

В Америку на протезирование военных везут небольшими группами. Сейчас там 11 наших бойцов. Другая группа — еще 11 ребят, уже сформирована и вскоре отправится в США. Изготовлением всех необходимых документов занимаются волонтеры.

Для пациентов все бесплатно — виза, перелет, экскурсии, лечение, реабилитация и сервисное обслуживание протезов. А его надо делать по несколько раз в год. Чтобы каждый раз не летать в Америку, потому что это сложно и дорого, для этого и открыли клинику и сервисный центр в Украине.

200 стальных рук и ног: как наши воины получают бесплатное протезирование и реабилитацию в Сваляве / 3 images

В клинике в Сваляве есть несколько техников, которые чинят и настраивают протезы. Кукса меняется. Под нее каждый раз делают новый культеприемник, подгоняют его под форму культи.

— Культи формируется в течение 1,5- 2-х лет. Соответственно, каждый раз, когда мы изготавливаем новый культеприемник, мы снимаем размер культи. Новый культеприемник человек надевает, ходит с ним час-полчаса. И говорит нам — здесь мне давит, здесь подшлифуйте немножко. Уменьшите мне высоту, чтобы я мог приседать. И мы это все делаем. После этого бойцы могут полноценно ходить, — объясняет врач-травматолог, ортопед Петр Градинар.

В Сваляве с бойцами работают физиотерапевты. Учат правильно ходить на протезах. Это непросто, потому что нужно прилагать немало усилий. Военные тренируют свои мышцы, чтобы движение было равномерным и на обе ноги шла одинаковая нагрузка.

Реабилитация длится здесь две недели. Занимаются в течение всего дня, упражнения выполняют разные. Военные даже бегают на беговых дорожках.

— Это упражнения для восстановления навыков правильной ходьбы. Ставится протез. И, соответственно, пациент должен равномерно распределять нагрузку на обе ноги, держать баланс. Мы учим бойцов правильно ходить без опоры, — рассказывает физиотерапевт Татьяна Прожегач.

Применяются тренажеры, силовые упражнения, упражнения для баланса. Все работают в команде, общаются между собой, подбадривают. И это их объединяет.

В Америке бойцы находятся почти месяц. Там заботятся об их здоровье и психологическом состоянии. Организуют различные экскурсии. На Закарпатье приезжают с женами и детьми. Бесплатно находятся и питаются. А главное — вместе учатся полноценно жить.

— Цель нашей работы — помочь украинским гражданским и военным, которые потеряли конечности в результате войны, бесплатно получить протезирование. Это нелегкий период жизни этих людей. И они очень нуждаются в нашей поддержке, — говорит украинец из Америки, соучредитель фонда, протезист и ортезист Яков Градинар.

И еще одной важной целью является ментальное здоровье бойцов. Сюда, на Закарпатье, они приезжают с родными. Мы видим, как это объединяет семью очень сильно. Поэтому поддержка и ментальная реабилитация крайне важна. Мы должны быть благодарны этим военным, которые защищают Украину.

В клинику в Сваляве приехал на сервисное обслуживание протеза 30-летний винничанин Сергей Лукащук. Он участник АТО, в 2014-2015-х годах служил в закарпатской 128 бригаде.

А с начала полномасштабной войны защищал границы Украины в Запорожской области. В прошлом году там подорвался на вражеской мине. Полностью потерял левую ступню. Разорванную правую ногу врачи ампутировали ниже колена. Военный пережил несколько операций. И теперь имеет два протеза — на обеих ногах. Их ему установили бесплатно в Америке первого января этого года.

— Именно тогда у нас с ребятами, с которыми мы вместе поехали в Америку, начались наши самые феерические моменты жизни. Потому что после 6-7 месяцев на кровати, встать на свои ноги — это невероятные ощущения. Врачи в США сделать все, что могли, максимально. И мы поехали домой — дальше работать над собой. Восстанавливаться, — говорит несокрушимый герой.

В очереди на бесплатное протезирование — более 800 заявителей. Ежедневно из-за войны количество военных и гражданских с ампутированными конечностями растет. Эти люди мечтают вернуться к полноценной жизни. Украинцы из Америки обещают помогать нам и в дальнейшем. И организуют бесплатное обучение в США для 20 наших врачей-протезистов, чтобы протезирование в Украине было на высоком уровне, доступным и качественным.

— Для нас важно, чтобы Украина имела современное протезирование. И мы с разных флангов работаем, чтобы помочь в этом, — говорит Яков Градинар.

Фото: Вадим Шишканич