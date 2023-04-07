Первые три украинских воина получили сложное протезирование в Польше в рамках проекта Recovery, основанного Виктором и Еленой Пинчук.

К сожалению, на сегодня в Украине еще нет практики такого протезирования верхних конечностей. Пока это возможно только за рубежом. А между тем количество пострадавших бойцов, которым нужны протезы, постоянно растет.

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И хотя официальных цифр, пока идет война, не называют, ежедневно таких военных становится больше.

Не только протезирование, но и высококачественная реабилитация — это то, ради чего создан проект и то, в чем будут нуждаться украинские защитники после ранений и еще долго после победы.

…Один из этих сложных протезов заменит 28-летнему Дмитрию Финашину, Герою Украины, левую руку. В прошлом году возле Соледара боец попал в засаду и получил тяжелое ранение. Наложил турникет, но нашли Дмитрия аж на третьи сутки, и спасти руку уже было невозможно.

— Во-первых, главное, что выжил. Во-вторых, то, что потеряю руку, я понял еще до того, как меня нашли. Там визуально даже было видно, что с рукой у меня отношения разорваны и все кончено, — рассказывает Дмитрий.

Вместе с ним свой протез ждет десантник Кристиан, который потерял руку в боях на Киевщине, и Анатолий, получивший тяжелое ранение во время прорыва из Мариуполя.

Бойцы получат протезы в рамках проекта Recovery. Благодаря инициативе благотворителей по всей Украине создают современные реабилитационные центры для раненых.

— У этой войны много фронтов. Главный, там, где наши герои рискуют жизнью, погибают. Но не менее важные фронта — экономический, политический, культурный, гуманитарный, медицинский, — говорит основатель проекта Recovery бизнесмен Виктор Пинчук.

По его словам, вместе с женой Еленой они стараются помогать на многих фронтах и, в частности, создавать такие реабилитационные центры по всей стране.

Протезирование — одно из направлений проекта. Такие сложные случаи, как у ребят, когда нет руки от плеча, в Украине еще не практикуют. Поэтому благодаря Recovery полгода назад нашли польскую клинику InovaMed.

Здесь изготавливают протезы, которые являются технологической вершиной, их сверхфункциональные свойства позволяют, насколько это возможно, вернуть человеку мелкую моторику.

В бионической кисти каждый палец имеет отдельный моторчик. Управлять можно помощью специального приложения в смартфоне. Это позволяет готовить, рисовать и даже писать.

У бионического протеза самый высокий уровень функциональности. С ними больше возможностей обслуживать себя в быту и трудоустроиться.

— Это водонепроницаемые и очень качественные протезы. Конечно, рука более приспособлена для ежедневных бытовых дел. При таких высоких ампутациях невозможно протезом заменить руки. Но я уже видела фильмы где с помощью таких протезов военные даже стреляют, — рассказывает инженер клиники InovaMed Магдалена Швятлонь.

Цель проекта Recovery — создание сети реабилитационных центров высоких мировых стандартов, проведение учебных семинаров для врачей-реабилитологов.

Первый такой центр уже заработал в Днепре. До конца текущего года будет создано еще десять.

Мечты у всех ребят одинаковые: победа как можно быстрее и как можно меньше потерь среди побратимов.

Они призывают не падать духом тех, кто только получил ранения и ждет протезирования и реабилитации: ты действительно мог погибнуть, но ты выжил. У тебя есть шанс прожить эту жизнь еще более достойно, чем ты мог это сделать раньше. Живите, работайте, развивайтесь!