Перші троє українських воїнів отримали складне протезування в Польщі в рамках проєкту Recovery, заснованого Віктором та Оленою Пінчук.

На жаль, на сьогодні в Україні ще немає практики такого протезування верхніх кінцівок. Поки що це можливо лише за кордоном. А тим часом кількість постраждалих бійців, яким потрібні протези, постійно зростає.

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І хоча офіційних цифр, поки триває війна, не називають, щодня таких військових стає більше.

Не лише протезування, а й високоякісна реабілітація – це те, заради чого створено проєкт, і те, чого потребуватимуть українські захисники після поранень і ще довго після перемоги.

…Один із цих складних протезів замінить 28-річному Дмитру Фінашину, Герою України, ліву руку. Торік біля Соледара боєць потрапив у засідку й отримав важке поранення. Наклав турнікет, але знайшли Дмитра аж на третю добу, і врятувати руку вже було неможливо.

– По-перше, головне, що вижив. По-друге, те, що втрачу руку, я зрозумів ще до того, як мене знайшли. Там візуально навіть було видно, що з рукою в мене стосунки розірвані і все скінчено, – розповідає Дмитро.

Разом із ним на свій протез чекає десантник Крістіан, який втратив руку в боях на Київщині, та Анатолій, який дістав важке поранення під час прориву з Маріуполя.

Бійці отримають протези в рамках проєкту Recovery. Завдяки ініціативі благодійників по всій Україні створюють сучасні реабілітаційні центри для поранених.

– У цієї війни багато фронтів. Головний, там, де наші герої ризикують життям, гинуть. Але не менш важливі фронти – економічний, політичний, культурний, гуманітарний, медичний, – каже засновник проєкту Recovery бізнесмен Віктор Пінчук.

За його словами, разом із дружиною Оленою вони намагаються допомагати на багатьох фронтах і, зокрема, створювати такі реабілітаційні центри по всій країні.

Протезування – один із напрямів проєкту. Такі складні випадки, як у хлопців, коли немає руки від плеча, в Україні ще не практикують. Тож завдяки Recovery півроку тому знайшли польську клініку InovaMed.

Тут виготовляють протези, які є технологічною вершиною, їхні надфункціональні властивості дають змогу, наскільки це можливо, повернути людині дрібну моторику.

У біонічній кисті кожен палець має окремий моторчик. Керувати можна за допомогою спеціального застосунку в смартфоні. Це дає змогу готувати, малювати і навіть писати.

У біонічного протеза найвищий рівень функціональності. З ними більше можливостей обслуговувати себе в побуті та працевлаштуватися.

– Це водонепроникні й дуже якісні протези. Звісно, рука більш пристосована для щоденних побутових справ. За таких високих ампутацій неможливо протезом замінити руки. Але я вже бачила фільми де за допомогою таких протезів військові навіть стріляють, – розповідає інженерка клініки InovaMed Магдалена Швятлонь.

Мета проєкту Recovery – створення мережі реабілітаційних центрів високих світових стандартів, проведення навчальних семінарів для лікарів-реабілітологів.

Перший такий центр уже запрацював у Дніпрі. До кінця поточного року буде створено ще десять.

Мрії в усіх хлопців однакові: перемога якнайшвидше і якомога менше втрат серед побратимів.

Вони закликають не падати духом тих, хто щойно дістав поранення і чекає на протезування та реабілітацію: ти справді міг загинути, але ти вижив. У тебе є шанс прожити це життя ще більш гідно, ніж ти міг це зробити раніше. Живіть, працюйте, розвивайтеся!