У Лондоні відкрився перший у світі центр досліджень дитячого травматизму, який займатиметься наданням допомоги постраждалим в Україні.

Центр вивчення дитячих вибухових травм буде приділяти особливу увагу зменшенню болю в дітей із втратою кінцівок та розробкою нових протезів.

Майже тисяча зареєстрованих дитячих жертв в Україні були викликані застосуванням зброї вибухової дії, хоча очікується, що фактичні цифри будуть значно вищими.

Зараз дивляться

– Діти – це не просто маленькі дорослі, це маленькі людські істоти, у яких зовсім інша фізіологія, зовсім інша поведінка, тому вибухові травми впливають на них інакше, ніж на дорослих, – сказав директор центру Ентоні Булл.

Він зазначив, що медики роблять блискучу роботу, навчаючись негайно лікувати дітей, рятуючи їхні життя. Але вони не знають, як їхнє перше медичне втручання може вплинути на подальше життя.

Центр буде фінансувати студентів-дослідників протягом чотирьох років і включає передові технології, такі як захоплення руху і моделювання опорно-рухового апарату.

Лікар Андрій Дворакевич, провідний хірург Львівської міської дитячої клінічної лікарні, висловив сподівання, що дослідницький центр дасть змогу співробітникам нещодавно створеного центру Unbroken стати самодостатніми в Україні.

Дитяча лікарня у Львові лікувала близько 350 тяжко поранених дітей, і Дворакевич сказав:

– Зараз в Україні немає протезної техніки. Тому всі пацієнти, які потребують протезної допомоги, мають виїжджати до інших країн Європи.

Проте основною метою українських фахівців є лікування та реабілітація українських пацієнтів в Україні.