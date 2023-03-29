В Лондоне открылся первый в мире центр исследований детского травматизма, который будет заниматься оказанием помощи пострадавшим в Украине.

Центр изучения детских взрывных травм будет уделять особое внимание уменьшению боли у детей с потерей конечностей и разработке новых протезов.

Почти тысяча зарегистрированных детских жертв в Украине были вызваны применением оружия взрывного действия, хотя ожидается, что фактические цифры будут значительно выше.

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— Дети — это не просто маленькие взрослые, это маленькие человеческие существа, у которых совсем другая физиология, совсем другое поведение, поэтому взрывные травмы влияют на них совершенно иначе, чем на взрослые — сказал директор центра Энтони Булл.

Он отметил, что медики проделывают блестящую работу, учась немедленно лечить детей, спасая их жизни. Но они не знают, как их первое медицинское вмешательство может повлиять на дальнейшую жизнь.

Центр будет финансировать студентов-исследователей в течение четырех лет и включает в себя передовые технологии, такие как захват движения и моделирование опорно-двигательного аппарата.

Врач Андрей Дворакевич, ведущий хирург Львовской городской детской клинической больницы, выразил надежду, что исследовательский центр позволит сотрудникам недавно созданного центра Unbroken в Украине стать самодостаточными.

Детская больница во Львове лечила около 350 тяжелораненых детей, и Дворакевич сказал:

— Сейчас в Украине нет протезной техники. Поэтому все пациенты, нуждающиеся в протезной помощи, должны выезжать в другие страны Европы.

Однако основная цель украинских специалистов — лечение и реабилитация украинских пациентов в Украине.