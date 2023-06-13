В Одессе, на базе областного коммунального госпиталя начал работу уже шестой в Украине инновационный центр реабилитации военнослужащих RECOVERY.

Всего до конца года планируют открыть 10 из 12 таких реабилитационных учреждений по всей стране. Проект воплощают в жизнь супруги Виктор и Елена Пинчук.

Заведение обустроили по современным международным стандартам с учетом инклюзивности маломобильных пациентов. Квалифицированную и бесплатную помощь здесь смогут получить бойцы с огнестрельными и минно-взрывными ранениями из самых горячих участков фронта.

— Это очень интересная и полезная система, называется Левитас. Ее главный смысл в том, что мы разгружаем позвоночник, конечности, делаем упражнения более эффективными и безопасными, — объясняет врач-реабилитолог Игорь Хмелевский.

Занимается на аппарате Левитас военнослужащий ВСУ Олег Рудич. На войну ушел добровольцем, защищал страну сначала на северном, потом на южном направлениях. После полученной травмы однажды просто не смог встать на ноги.

— Сначала была интенсивная терапия, капельницы. А потом началась реабилитация. Этот центр еще был закрыт. А теперь, слов нет, все очень хорошо, — говорит Олег.

Основатели проекта RECOVERY Елена и Виктор Пинчук поставили цель сделать все возможное, чтобы раненые военные могли получать качественную и бесплатную помощь недалеко от родных и дома.

Кроме развития реабилитационной отрасли, еще одна миссия — создание международных образовательных программ для специалистов.

В центре RECOVERY в Одессе — большое отделение с залами физической реабилитации, кинезотерапии, аппаратной физиотерапии, эрготерапии и кабинетом психологической поддержки.

Благодаря центру RECOVERY врачи смогут принять вдвое больше пациентов. В рамках проекта здесь обустроили 13 палат с многофункциональными кроватями, соответствующей инклюзивной мебелью — все для комфортного пребывания защитников.

Центр обустроили с учетом требований инклюзивности: широкие дверные проемы, специальное покрытие, поручни на стенах, уборные для маломобильных пациентов.

Уже шесть таких центров работает в Киеве, Виннице, Днепре и Одессе. А вскоре такие заведения откроют во Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Благодаря RECOVERY ежегодно квалифицированную медицинскую помощь по самым высоким стандартам реабилитации смогут получить более 12 тыс. украинских военных.