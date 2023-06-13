В Одесі, на базі обласного комунального госпіталю розпочав роботу вже шостий в Україні інноваційний центр реабілітації військовослужбовців RECOVERY.

Загалом до кінця року планують відкрити 10 із 12 таких реабілітаційних закладів по всій країні. Проєкт втілюють у життя подружжя Віктор та Олена Пінчук.

Заклад облаштували за сучасними міжнародними стандартами з урахуванням інклюзивності маломобільних пацієнтів. Кваліфіковану та безоплатну допомогу тут зможуть отримати бійці з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями з найгарячіших ділянок фронту.

– Це дуже цікава і корисна система, називається Левітас. Її головний сенс у тому, що ми розвантажуємо хребет, кінцівки, робимо вправи більш ефективними і безпечними, – пояснює лікар-реабілітолог Ігор Хмелевський.

Займається на апараті Левітас військовослужбовець ЗСУ Олег Рудич. На війну пішов добровольцем, захищав країну спочатку на північному, потім на південному напрямках. Після отриманої травми одного разу просто не зміг стати на ноги.

– Спочатку була інтенсивна терапія, крапельниці. А потім почалася реабілітація. Цей центр ще був закритий. А тепер, слів немає, все дуже добре, – каже Олег.

Засновники проєкту RECOVERY Олена та Віктор Пінчуки поставили за мету зробити все можливе, щоб поранені військові могли отримувати якісну та безоплатну допомогу неподалік рідних і дому.

Окрім розвитку реабілітаційної галузі, ще одна місія – створення міжнародних освітніх програм для фахівців.

У центрі RECOVERY в Одесі – велике відділення із залами фізичної реабілітації, кінезотерапії, апаратної фізіотерапії, ерготерапії та кабінетом психологічної підтримки.

Завдяки центру RECOVERY лікарі зможуть прийняти вдвічі більше пацієнтів. У межах проєкту тут облаштували 13 палат із багатофункціональними ліжками, відповідними інклюзивними меблями – усе для комфортного перебування захисників.

Центр облаштували з урахуванням вимог інклюзивності: широкі дверні прорізи, спеціальне покриття, поручні на стінах, вбиральні для маломобільних пацієнтів.

Уже шість таких центрів працює в Києві, Вінниці, Дніпрі та Одесі. А незабаром такі заклади відкриють у Львівській, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Завдяки RECOVERY щороку кваліфіковану медичну допомогу за найвищими стандартами реабілітації зможуть отримати понад 12 тис. українських військових.