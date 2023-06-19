У 25-річного військового Володимира Лученка – один протез. Торік, 16 липня, на херсонському напрямку, у свій день народження він дістав важку мінно-вибухову травму.

– Став на “пелюстку” і мені відірвало стопу. Але відрізали, на жаль, вище. Тому що була довга евакуація, під обстрілами. Вона тривала чотири години. І за цей час почали відмирати тканини. Але нічого, залишився живий, – говорить Володимир.

Позаду у нього – місяці лікувань, різні госпіталі та дві складні операції. На інформацію про благодійників з Америки та безкоштовне протезування й реабілітацію натрапив у соцмережах.

– Я залишив заявку. Міністерство оборони дало дозвіл на виїзд за кордон. І так я полетів в Америку на протезування. Зараз протез потребує сервісного обслуговування. Налаштовуємо його під нову куксу. Бачите, як я ходжу, все нормально. Я ожив зразу, – каже Володимир Лученко.

На Закарпатті у невеликому містечку місті Свалява працює клініка, що допомагає повернутися до повноцінного життя дорослим і малим українцям, які втратили руки й ноги під час війни. Відкрили її неймовірні люди – вихідці з України, які живуть, працюють і ведуть свій бізнес у Америці.

Юрій Арошидзе – бізнесмен і Яків Градинар – сертифікований протезист і ортезист. Після початку повномасштабної війни вони заснували в американському Міннеаполісі благодійний фонд, об’єднали сотні людей. Відкрили дві клініки – в Америці та на Закарпатті.

І вже другий рік поспіль роблять велику благородну справу для наших незламних Героїв – безкоштовно виготовляють і встановлюють на їхні пошматовані кінцівки якісні та сучасні протези, організовують реабілітацію.

Сталеві руки й ноги потім обслуговують. А ще – дбають про фізичне здоров’я та психологічний стан наших поранених бійців.

– Ми думали, як можемо допомогти Україні. І зрозуміли, що це буде протезування. Так ми почали цю справу. За рік роботи об’єдналося понад 150 людей. Це вихідці з України, які живуть в Америці. І ми відкрили дві клініки, – розказав в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV президент американського БФ Protez Foundation, Юрій Арошидзе.

Одна в Америці – для українских військових та цивільних, постраждалих від вінйи. Та тут, у Сваляві – для реабілітації та сервісного обслуговування протезів. У планах – відкрити третю клініку у Києві. Бо кількість пацієнтів постійно зростає.

До повномасштабної війни в Україні Юрій Арошидзе займався в Америці бізнесом. Тепер чимало часу проводить у обох клініках. Наразі, за гроші фонду, протези отримало вже 76 пацієнтів з України. Із них – лише четверо цивільних. Це один дорослий і троє дітей.

Всім цим людям встановлено понад 200 сталевих рук і ніг. Бо в когось ампутовані обидві ноги. Є такі, що втратили ще й руку. Фонд вже витратив на протезування і реабілітацію постраждалих від війни українців майже $1,8 млн. Гроші дають американці.

– Ми даємо військовим ще й бігові протези. А також домашні. Якщо ампутована верхня кінцівка – даємо біонічну руку, електричний гачок і механічний. Наші пацієнти активні, спортивні. Але крім протезування, важлива моральна реабілітація. У нас ком’юніті дуже тепле. Як сім’я, – каже Юрій.

Коли бійці приїжджають до Америки на три з половиною тижні, вони цілком змінюють своє ставлення до навколишнього світу. І повертаються додому трошечки іншими.

За словами Юрія, у них таке правило – кожну наступну групу військових везуть в інший штат, щоб побачили всю Америку. Там велика українська діаспора.

Наші незламні герої можуть безкоштовно отримати протезування за допомогою платформи Protez Foundation. Достатньо заповнити електронну форму на сайті, вказати свої контактні дані й описати проблему. І чекати на зворотній зв’язок.

В Америку на протезування військових везуть невеликим групами. Наразі там 11 наших бійців. Інша група – ще 11 хлопців, уже сформована і невдовзі відправиться до США. Виготовленням усіх необхідних документів займаються волонтери.

Для пацієнтів геть усе безкоштовно – віза, переліт, екскурсії, лікування, реабілітація і сервісне обслуговування протезів. А його треба робити по кілька разів на рік. Щоб щоразу не літати до Америки, бо це складно й дорого, для цього й відкрили клініку й сервісний центр в Україні.

200 сталевих рук і ніг: як наші воїни отримують безкоштовне протезування та реабілітацію у Сваляві / 3 зображення

У клініці в Сваляві є кілька техніків, що лагодять і налаштовують протези. Кукса змінюється. Під неї щоразу роблять новий куксоприймач, підганяють його під форму кукси.

– Кукса формується упродовж 1,5-2 років. Відповідно, щоразу, коли ми виготовляємо новий куксоприймач, ми знімаємо розмір кукси. Новий куксоприймач людина одягає, ходить з ним годину-півгодини. І каже нам – тут мене давить, тут підшліфуйте трошки. Зменшіть мені висоту, щоб я міг присідати. І ми це все робимо. Після цього бійці можуть повноцінно ходити, – пояснює лікар-травматолог, ортопед Петро Градинар.

У Сваляві із бійцями працюють фізіотерапевти. Вчать правильно ходити на протезах. Це непросто, бо потрібно докладати чимало зусиль. Військові тренують свої м’язи, щоб рух був рівномірним і на обидві ноги йшло однакове навантаження.

Реабілітація триває тут два тижні. Займаються упродовж усього дня, вправи виконують різні. Військові навіть бігають на бігових доріжках.

– Це вправи для відновлення навиків правильної ходьби. Ставиться протез. І, відповідно, пацієнт мусить рівномірно розподіляти навантаження на обидві ноги, тримати баланс. Ми вчимо бійців правильно ходити без опори, – розповідає фізіотерапевтка Тетяна Прожегач.

Застосовуються тренажери, силові вправи, вправи для балансу. Всі працюють в команді, спілкуються між собою, підбадьорюють. І це їх об’єднує.

В Америці бійці перебувають майже місяць. Там дбають про їхнє здоров’я та психологічний стан. Організовують різні екскурсії. На Закарпаття приїжджають із дружинами та дітьми. Безкоштовно перебувають і харчуються. А головне – разом вчаться повноцінно жити.

– Мета нашої роботи – допомогти українським цивільним та військовим, які втратили кінцівки внаслідок війни, безкоштовно отримати протезування. Це нелегкий період життя цих людей. І вони дуже потребують нашої підтримки, – каже українець з Америки, співзасновник фонду, протезист і ортезист Яків Градинар.

Та ще однією важливою метою є ментальне здоров’я бійців. Сюди, на Закарпаття, вони приїжджають із рідними. Ми бачимо, як це об’єднує сім’ю дуже сильно. Тому підтримка і ментальна реабілітація вкрай важлива. Ми маємо бути вдячними цим військовим, які боронять Україну.

До клініки у Сваляві приїхав на сервісне обслуговування протеза 30-річний вінничанин Сергій Лукащук. Він учасник АТО, у 2014-2015-х роках служив у закарпатській 128 бригаді.

А з початку повномасштабної війни боронив кордони України у Запорізькій області. Торік там підірвався на ворожій міні. Повністю втратив ліву ступню. Пошматовану праву ногу лікарі ампутували нижче коліна. Військовий пережив кілька операцій. І тепер має два протези – на обох ногах. Їх йому встановили безкоштовно в Америці першого січня цього року.

– Саме тоді у нас із хлопцями, з якими ми разом поїхали до Америки, почалися наші найфеєричніші моменти життя. Тому що після 6-7 місяців на ліжку, стати на свої ноги – це неймовірні відчуття. Лікарі в США зробити все, що могли, максимально. І ми поїхали додому – далі працювати над собою. Відновлюватися, – каже незламний герой.

У черзі на безкоштовне протезування – понад 800 заявників. Щодня через війну кількість військових і цивільних із ампутованими кінцівками зростає. Ці люди мріють повернутися до повноцінного життя. Українці з Америки обіцяють допомагати нам і надалі. І організовують безкоштовне навчання в США для 20 наших лікарів-протезистів, щоб протезування в Україні було на високому рівні, доступним і якісним.

– Для нас важливо, щоб Україна мала сучасне протезування. І ми з різних флангів працюємо, щоб допомогти у цьому, – каже Яків Градинар.

Фото: Вадим Шишканич