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Все дело в дозе: глинтвейн снижает уровень холестерина на 12%

4 декабря 2022, 13:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
глінтвейн
Источник: Pixabay

Эксперт по здоровому образу жизни Тайлер Вудард на страницах популярного британского Интернет-издания рассказал о пользе глинтвейна в снижении уровня вредного холестерина.

— Все специи и цитрусовые, включая апельсины, лимоны, корицу, мускатный орех, имбирь и гвоздику, приветствуются при приготовлении глинтвейна, это восхитительные ароматы для идеального праздничного напитка, — сказал эксперт.

По его словам, ученые выяснили, что при умеренном употреблении напитка, элемент ресвератрол в вине может помочь снизить уровень холестерина на 12%, поскольку он действует как барьер для любых токсинов, которые потенциально могут вызвать образование тромбов

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— Красное вино, которое является основой глинтвейна, помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с любыми болезнями и укрепляют иммунную систему, — отметил Вудард.

Кроме того, по его словам, корица, которую непременно добавляют в глинтвейн, может помочь уменьшить любое воспаление и отек. 

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Опять-таки уменьшить любое воспаление, укрепить иммунитет и улучшить общее состояние здоровья помогут и такие полезные ингредиенты согревающего напитка, как цитрусовые, мускатный орех, имбирь, гвоздика, а иногда и мед.

— Хотя глинтвейн содержит впечатляющие ингредиенты, это все же алкогольный напиток, которым следует наслаждаться в небольших количествах, — предупреждает эксперт.

По его словам, слишком много алкоголя может не дать желаемой пользы и привести к дальнейшим проблемам со здоровьем.

Вудард предположил, что оптимальной дозой для достижения оздоровительного эффекта могут быть стакан или два праздничного напитка. Но не больше.

Источник: Express

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Алкоголь Здоровое питание Напитки Советы
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