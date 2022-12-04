Эксперт по здоровому образу жизни Тайлер Вудард на страницах популярного британского Интернет-издания рассказал о пользе глинтвейна в снижении уровня вредного холестерина.

— Все специи и цитрусовые, включая апельсины, лимоны, корицу, мускатный орех, имбирь и гвоздику, приветствуются при приготовлении глинтвейна, это восхитительные ароматы для идеального праздничного напитка, — сказал эксперт.

По его словам, ученые выяснили, что при умеренном употреблении напитка, элемент ресвератрол в вине может помочь снизить уровень холестерина на 12%, поскольку он действует как барьер для любых токсинов, которые потенциально могут вызвать образование тромбов.

— Красное вино, которое является основой глинтвейна, помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с любыми болезнями и укрепляют иммунную систему, — отметил Вудард.

Кроме того, по его словам, корица, которую непременно добавляют в глинтвейн, может помочь уменьшить любое воспаление и отек.

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Опять-таки уменьшить любое воспаление, укрепить иммунитет и улучшить общее состояние здоровья помогут и такие полезные ингредиенты согревающего напитка, как цитрусовые, мускатный орех, имбирь, гвоздика, а иногда и мед.

— Хотя глинтвейн содержит впечатляющие ингредиенты, это все же алкогольный напиток, которым следует наслаждаться в небольших количествах, — предупреждает эксперт.

По его словам, слишком много алкоголя может не дать желаемой пользы и привести к дальнейшим проблемам со здоровьем.

Вудард предположил, что оптимальной дозой для достижения оздоровительного эффекта могут быть стакан или два праздничного напитка. Но не больше.

Источник: Express