Експерт зі здорового способу життя Тайлер Вудард на сторінках популярного британського Інтернет-видання розповів про користь глінтвейну в зниженні рівня шкідливого холестерину.

– Всі спеції і цитрусові, включаючи апельсини, лимони, корицю, мускатний горіх, імбир і гвоздику, вітаються при приготуванні глінтвейну, це чудові аромати для ідеального святкового напою, — сказав експерт.

За його словами, вчені з’ясували, що при помірному вживанні напою, елемент ресвератрол у вині може допомогти знизити рівень холестерину на 12%, оскільки він діє як бар’єр для будь-яких токсинів, які потенційно можуть викликати утворення тромбів.

– Червоне вино, яке є основою глінтвейну, допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань, оскільки містить антиоксиданти, які допомагають боротися з будь-якими хворобами і зміцнюють імунну систему, – зазначив Вудард.

Крім того, за його словами, кориця, яку неодмінно додають в глінтвейн, може допомогти зменшити будь-яке запалення і набряк.

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Знову-таки зменшити будь-яке запалення, зміцнити імунітет і поліпшити загальний стан здоров’я допоможуть і такі корисні інгредієнти зігріваючого напою, як цитрусові, мускатний горіх, імбир, гвоздика, а іноді і мед.

– Хоча глінтвейн містить вражаючі інгредієнти, це все ж алкогольний напій, яким слід насолоджуватися в невеликих кількостях, – попереджає експерт.

За його словами, занадто багато алкоголю може не дати бажаної користі і привести до подальших проблем зі здоров’ям

Вудард припустив, що оптимальною дозою для досягнення оздоровчого ефекту можуть бути стакан або два святкового напою. Але не більше.

Джерело: Express