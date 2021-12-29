Як полегшити важкий похмільний стан на ранок після веселого застілля. Які таблетки від похмілля працюють, а які – абсолютно марні. На ці та інші актуальні для багатьох післясвяткові запитання відповіла сімейний лікар, терапевт загальної практики Людмила Сердюк.

Симптоми важкого похмілля багатьом, на жаль, добре відомі: сильний головний біль, нудота, позиви до блювання, загальний стан млявості і апатії.

Власне, головне завдання протипохмільних препаратів і полягає в полегшенні тяжких проявів надмірного вживання спиртного: вивести продукти розпаду етилового спирту, відновити водний і сольовий баланси, зняти головний біль, прибрати сухість слизової рота.

– Практика показує, що похмільна людина в прагненні якомога швидше позбутися від вкрай неприємного стану хапає з домашньої аптечки все, що вважає за потрібне, – каже Людмила Сердюк.

Наприклад, парацетамол, який ще більше навантажує і без того виснажену печінку. Приблизно такий же вплив надає і традиційний цитрамон, який приймають від головного болю. Нурофен ж взагалі марний в боротьбі з похміллям.

Що реально допомагає при похміллі

За словами терапевта загальної практики, полегшити похмільний стан можуть такі аптечні препарати як:

активоване вугілля

аспірин

но-шпа

кофіцил-плюс;

аскофен

кеторол

линок.

До речі, ці ліки цілком ефективно поєднуються. Наприклад, 9-10 таблеток активованого вугілля плюс капсула аспірину плюс дві таблетки но-шпа. Кофіціл-плюс можна прийняти разом з аскофеном.

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Препарати цільової дії

В аптеках можна також придбати протипохмільні препарати прямої або цільової дії, які від початку націлені на похмільний синдром, прискорюють метаболізм і виводять токсини:

медіхронал

бізон

зеналк

антипохмелин

зорекс

алька-прим

алка-зельтцер

Як запобігти похмілля

Для полегшення похмільних синдромів Людмила Сердюк рекомендує безпосередньо перед застіллям прийняти на вибір:

не менше трьох столових ложок ентеросгеля

не менше 5 таблеток активованого вугілля

склянку молока

вітаміни В6 і С.

Найголовніше – бережіть себе, намагайтеся не перебільшувати зі спиртним під час святкового застілля. Щоб ранок нового року було не в тягар, а в радість.