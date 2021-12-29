Как облегчить тяжелое похмельное состояние на утро после веселого застолья. Какие таблетки от похмелья работают, а какие – совершенно бесполезны. На эти и другие актуальные для многих послепраздничные вопросы ответила семейный врач, терапевт общей практики Людмила Сердюк.

Симптомы тяжелого похмелья многим, увы, хорошо известны: сильная головная боль, тошнота, позывы к рвоте, общее состояние вялости и апатии.

Собственно, главная задача противопохмельных препаратов и состоит в облегчении тягостных проявлений чрезмерного употребления спиртного: вывести продукты распада этилового спирта, восстановить водный и солевой балансы, снять головную боль, убрать сухость слизистой рта.

— Практика показывает, что похмельный человек в стремлении как можно быстрее избавиться от крайне неприятного состояния хватает из домашней аптечки все, что посчитает нужным, — говорит Людмила Сердюк.

Например, парацетамол, который еще больше нагружает и без того изнуренную печень. Примерно такое же воздействие оказывает и традиционный цитрамон, который принимают от головной боли. Нурофен же вообще бесполезен в борьбе с похмельем.

Что реально помогает при похмелье

По словам терапевта общей практики, облегчить похмельное состояние могут такие аптечные препараты как:

активированный уголь

аспирин

но-шпа

кофицил-плюс;

аскофен

кеторол

линек.

Кстати, эти лекарства вполне эффективно сочетаются. Например, 9-10 таблеток активированного угля плюс капсула аспирина плюс две таблетки но-шпа. Кофицил-плюс можно принять вместе с аскофеном.

Препараты целевого действия

В аптеках можно также приобрести противопохмельные препараты прямого или целевого действия, которые изначально нацелены на похмельный синдром, ускоряют метаболизм и выводят токсины:

медихронал

бизон

зеналк

антипохмелин

зорекс

алька-прим

алка-зельтцер

Как предотвратить похмелье

Для облегчения похмельных синдромов Людмила Сердюк рекомендует непосредственно перед застольем принять на выбор:

не менее трех столовых ложек энтеросгелья

не менее 5 таблеток активированного угля

стакан молока

витамины В6 и С.

Самое главное – берегите себя, не усердствуйте со спиртным во время праздничного застолья. Чтобы утро нового года было не в тягость, а в радость.