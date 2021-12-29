Как облегчить тяжелое похмельное состояние на утро после веселого застолья. Какие таблетки от похмелья работают, а какие – совершенно бесполезны. На эти и другие актуальные для многих послепраздничные вопросы ответила семейный врач, терапевт общей практики Людмила Сердюк.
Симптомы тяжелого похмелья многим, увы, хорошо известны: сильная головная боль, тошнота, позывы к рвоте, общее состояние вялости и апатии.
Собственно, главная задача противопохмельных препаратов и состоит в облегчении тягостных проявлений чрезмерного употребления спиртного: вывести продукты распада этилового спирта, восстановить водный и солевой балансы, снять головную боль, убрать сухость слизистой рта.
— Практика показывает, что похмельный человек в стремлении как можно быстрее избавиться от крайне неприятного состояния хватает из домашней аптечки все, что посчитает нужным, — говорит Людмила Сердюк.
Например, парацетамол, который еще больше нагружает и без того изнуренную печень. Примерно такое же воздействие оказывает и традиционный цитрамон, который принимают от головной боли. Нурофен же вообще бесполезен в борьбе с похмельем.
Что реально помогает при похмелье
По словам терапевта общей практики, облегчить похмельное состояние могут такие аптечные препараты как:
- активированный уголь
- аспирин
- но-шпа
- кофицил-плюс;
- аскофен
- кеторол
- линек.
Кстати, эти лекарства вполне эффективно сочетаются. Например, 9-10 таблеток активированного угля плюс капсула аспирина плюс две таблетки но-шпа. Кофицил-плюс можно принять вместе с аскофеном.
Препараты целевого действия
В аптеках можно также приобрести противопохмельные препараты прямого или целевого действия, которые изначально нацелены на похмельный синдром, ускоряют метаболизм и выводят токсины:
- медихронал
- бизон
- зеналк
- антипохмелин
- зорекс
- алька-прим
- алка-зельтцер
Как предотвратить похмелье
Для облегчения похмельных синдромов Людмила Сердюк рекомендует непосредственно перед застольем принять на выбор:
- не менее трех столовых ложек энтеросгелья
- не менее 5 таблеток активированного угля
- стакан молока
- витамины В6 и С.
Самое главное – берегите себя, не усердствуйте со спиртным во время праздничного застолья. Чтобы утро нового года было не в тягость, а в радость.