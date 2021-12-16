Как пить алкоголь на Новый год — что нужно знать

Новогоднее застолье не проходит без алкоголя, который каждый выбирает на свой вкус. И, конечно, не обойтись без традиционного бокала игристого вина — одного из символов Нового года.

Однако с алкоголем в новогоднюю ночь следует быть осторожным и не злоупотреблять им, чтобы не спровоцировать отравление.

— Во всем должна быть мера — и в употреблении алкогольных напитков в новогоднюю ночь, ведь они вредят здоровью, — подчеркивает врач-диетолог, соучредитель Школы здорового питания с опытом работы в медицине более 20 лет Ольга Деминская.

Несмотря на все стереотипы, нет безопасной дозы алкоголя. Чтобы его влияние было минимальным, взрослому здоровому человеку можно выпить бокал (150 мл) белого или красного сухого вина. Касательно крепкого алкоголя, то все зависит от веса. Например, человек с весом 60 кг может выпить 60 г, 100 кг — 100 г.

Лучше выбирать качественный алкоголь — чем меньше примесей и технической обработки, тем лучше.

При употреблении алкоголя рекомендуется есть овощи.

– Они будут той губкой, которая нейтрализует негативное влияние алкоголя на организм, – добавляет диетолог.

Весьма популярен вопрос: как пить алкоголь в новогоднюю ночь и не опьянеть?

– У кого-то есть мнение, что нейтрализовать алкоголь надо горячей жирной пищей. Но какое удовольствие от этого получает человек? Нет смысла пить алкоголь и сразу пытаться нейтрализовать его действие. Это точно не об удовольствии, – комментирует Ольга Деминская.

Празднуя Новый год, следует помнить о своем здоровье – не злоупотреблять алкоголем и вредной едой, в целом не переедать.