Як пити алкоголь на Новий рік – що потрібно знати

Новорічне застілля не минає без алкоголю, який кожен обирає на свій смак. Та, звісно, незайве випити традиційний келих ігристого вина – одного із символів Нового року.

Однак із алкоголем у новорічну ніч треба бути обережним і не зловживати ним, аби не спровокувати отруєння.

– У всьому має бути міра – і у вживанні алкогольних напоїв у новорічну ніч також, адже вони шкодять здоров’ю, – зауважує лікарка-дієтолог, співзасновниця Школи здорового харчування з досвідом роботи у медицині понад 20 років Ольга Демінська.

Попри всі стереотипи, немає безпечної дози алкоголю. Щоб його вплив був мінімальним, дорослій здоровій людині можна випити келих (150 мл) білого або червоного сухого вина. Щодо міцного алкоголю, то усе залежить від ваги. Наприклад, людина з вагою 60 кг може випити 60 г, 100 кг – 100 г.

Краще обирати якісний алкоголь – чим менше там домішок та технічної обробки, тим краще.

Під час вживання алкоголю рекомендується їсти овочі.

– Вони будуть тією губкою, яка нейтралізує негативний вплив алкоголю на організм, – додає дієтологиня.

Вельми популярне запитання: як пити алкоголь у новорічну ніч та не сп’яніти?

– У когось є переконання, мовляв, нейтралізувати алкоголь треба гарячою жирною їжею. Але яке задоволення від цього отримає людина? Немає сенсу пити алкоголь та одразу намагатися нейтралізувати його дію. Це точно не про задоволення, – коментує Ольга Демінська.

Святкуючи Новий рік, варто пам’ятати про своє здоров’я – не зловживати алкоголем та шкідливою їжею, та й загалом не переїдати.