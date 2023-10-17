От рождения младенец имел порок сердца — тетрада Фалло с аплазией клапана легочной артерии. Это расширение ветвей легочной артерии, которое вызывает сжатие и деформацию трахеи и бронхов.

Даже после успешной хирургической коррекции дыхательные пути остаются пораженными, что делает невозможным нормальное дыхание и требует длительного лечения.

С таким сложным диагнозом в январе прошлого года пятимесячный мальчик Мирон попал в Днепропетровский областной центр кардиологии и кардиохирургии.

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Тогда при любом напряжении ребенок задыхался и почти терял сознание. После сложной операции в феврале началось медленное выздоровление, которое длилось более 9 месяцев.

160 суток Мирон не мог дышать самостоятельно и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. И все это время его мама, как ангел, была рядом, демонстрируя силу материнской любви и решимости бороться за здоровье своего ребенка.

Недавно после сложного лечения мальчика выписали. На дальнейшем пути к восстановлению его ждет физиотерапия и другие медицинские процедуры. Но сегодня он вместе со своей мамой мечтает как можно скорее вернуться к своему отцу и родному дому в Изюм.

Источник и фото: Днепропетровский областной центр кардиологии и кардиохирургии