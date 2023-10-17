Від народження немовля мало ваду серця – тетрада Фалло з аплазією клапана легеневої артерії. Це розширення гілок легеневої артерії, яке викликає стиснення і деформацію трахеї і бронхів.

Навіть після успішної хірургічної корекції дихальні шляхи залишаються ураженими, що унеможливлює нормальне дихання і потребує довготривалого лікування.

З таким складним діагнозом у січні минулого року п’ятимісячний хлопчик Мирон потрапив до Дніпропетровського обласного центру кардіології та кардіохірургії.

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Тоді за будь-якого напруження дитина задихалася і майже втрачала свідомість. Після складної операції у лютому почалось повільне одужання, що тривало понад 9 місяців.

160 діб Мирон не міг дихати самостійно та був під’єднаний до апарату штучної вентиляції легень. І увесь цей час його мама, наче янгол, була поруч, демонструючи силу материнської любові і рішучості боротися за здоров’я своєї дитини.

Нещодавно після складного лікування хлопчика виписали. На подальшому шляху до відновлення його чекає фізіотерапія та інші медичні процедури. Але сьогодні він разом зі своєю мамою мріє якомога скоріше повернутися до свого батька та рідної домівки в Ізюм.

Джерело і фото: Дніпропетровський обласний центр кардіології та кардіохірургії