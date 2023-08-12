Андрей Марчук возвращается к побратимам на фронт после реабилитации в суперсовременной клинике протезирования, реконструкции и реабилитации Superhumans Center.

В течение месяца он осваивал протез ноги, учился не только ходить, но и бегать, и даже прыгать. Считал, что это обязательно пригодится на фронте, куда он решил, несмотря на все предостережения врачей, вернуться.

Воевать на протезе можно, если есть мотивация. А она у Андрея есть.

Он — херсонец, участник Майдана, оттуда в 2014-м ушел на фронт. С тех пор — на войне.

24 февраля 2022 г. пришлось на 9-й месяц его ротации. В тот день подразделение Марчука находилось в Луганской области.

— Мы знали, что нас будут атаковать, поэтому собрались и ждали команды. Первый день был очень жестким, — вспоминает воин.

За всю полномасштабную войну легких дней на фронте ни у кого не было.

12 февраля Марчук получил ранение под Кременной — наступил на противопехотную мину.

Андрея эвакуировали в Славянск, где зафиксировали и обезболили ногу, а в Краматорске провели операцию по ампутации.

Потом были Днепр и Ровно…

После лечения боец отправился во Львов, знал, что там открылась современная клиника протезирования, реконструкции и реабилитации Superhumans.

Именно во Львове у Андрея, имеющего позывной Бабай, появился друг — американский бульдог.

— Я очень удивился, когда увидел, что в паспорте собаки записана кличка — Бабай, — с улыбкой вспоминает мужчина.

Сам боец зовет его Тезкой, бульдог отзывается. Тезка прошел с Андреем всю реабилитацию в центре.

Не хотят расставаться и дальше. В планах еще месяц восстановления, а потом — снова служба. Марчук возвращается главным инструктором батальона. Будет обучать молодежь.

— Мое подразделение сейчас воюет, мы когда-то были в основном пешеходами, а сейчас начали летать, — намекает воин.

История Андрея Марчука не случайно появилась на официальном сайте Минздрава. Медики не только выразили восхищение мужественным защитником, но и поблагодарили клинику Superhumans за их сверхважную работу.

Кстати, все услуги для пострадавших от войны — бесплатные. Больница финансируется донорами и партнерами.

Фото: МОЗ