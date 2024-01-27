В Виннице спасли 25-тилетнюю женщину с тяжелым поражением легких. Медикам пришлось вводить пациентку в медикаментозную кому.

Сепсис дыхательных путей

Руслану с высокой температурой тела и нарастающей дыхательной недостаточностью немедленно госпитализировали в ВОКБ им.

Медики установили диагноз — сепсис и респираторный дистресс-синдром.

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Состояние пациентки стремительно ухудшалось, легкие не работали, уровень кислорода был критическим для жизни.

Лечение сепсиса

Команда анестезиологов ввела пациентку в медикаментозную кому. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

Благодаря использованию ЭКМО, в организме поддерживался газообмен и насыщение крови кислородом в случае недостаточной работы собственных легких.

В течение четырех дней интенсивной терапии врачам удалось побороть сепсис и респираторный дистресс-синдром.

Руслану отключили от аппарата ЭКМО, вывели из медикаментозной комы и постепенного отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, уже готовится к выписке. Дома ее ждет муж и двое детей.

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Источник: Винницкая областная клиническая больница имени Н. И. Пирогова

Фото: Винницкая областная клиническая больница имени Н. И. Пирогова