В Виннице спасли 25-тилетнюю женщину с тяжелым поражением легких. Медикам пришлось вводить пациентку в медикаментозную кому.
Сепсис дыхательных путей
Руслану с высокой температурой тела и нарастающей дыхательной недостаточностью немедленно госпитализировали в ВОКБ им.
Медики установили диагноз — сепсис и респираторный дистресс-синдром.
Состояние пациентки стремительно ухудшалось, легкие не работали, уровень кислорода был критическим для жизни.
Лечение сепсиса
Команда анестезиологов ввела пациентку в медикаментозную кому. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).
Благодаря использованию ЭКМО, в организме поддерживался газообмен и насыщение крови кислородом в случае недостаточной работы собственных легких.
В течение четырех дней интенсивной терапии врачам удалось побороть сепсис и респираторный дистресс-синдром.
Руслану отключили от аппарата ЭКМО, вывели из медикаментозной комы и постепенного отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, уже готовится к выписке. Дома ее ждет муж и двое детей.
Источник: Винницкая областная клиническая больница имени Н. И. Пирогова
Фото: Винницкая областная клиническая больница имени Н. И. Пирогова