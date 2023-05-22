Солдат-гуркх из Британии Хари Будха Магар, потерявший в Афганистане обе ноги 13 лет назад в результате взрыва самодельного устройства, вошел в историю альпинизма после восхождения на Эверест на протезах.

На протяжении всего испытания его поддерживала команда непальских альпинистов во главе с Криш Тапой, также бывшим командиром горных отрядов гуркхов и SAS. Будха Магар стал первым человеком с двойной ампутацией выше колена, покорившим самую высокую гору в мире.

Ветерану вместе с командой пришлось ждать прояснения погоды в базовом лагере Эвереста 18 дней. Они видели, как вниз спускали два трупа.

Выступая перед информационным агентством PA из базового лагеря на горе Эверест, Будха Магар сказал, что почувствовал, что его жизнь подошла к концу, когда он потерял голени в Афганистане. Он боролся с алкоголизмом и депрессией.

— Я вырос в Непале и видел, как обращались с инвалидами в этих отдаленных деревнях. Многие до сих пор думают, что инвалидность — это грех прошлой жизни, а ты — бремя земли, — признался Магар.

По его словам, это было довольно тяжелое время, он слишком много пил, чтобы контролировать свою боль, эмоции, и пару раз пытался покончить с собой.

Он добавил, что планировал восхождение еще в 2018 году. Однако людям с двойными ампутированными конечностями и слепым запретили это делать, чтобы уменьшить количество альпинистов, умирающих на вершине.

Ветеран своим примером снял этот запрет.

Он говорит, что с нетерпением ждет возможности провести время со своей семьей и хочет вернуться в Афганистан на место, где он потерял ноги, чтобы сказать спасибо.