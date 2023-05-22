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Взрывом оторвало обе ноги: ветеран из Британии покорил Эверест на протезах

22 мая 2023, 08:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
еверест
Источник: Depositphotos

Солдат-гуркх из Британии Хари Будха Магар, потерявший в Афганистане обе ноги 13 лет назад в результате взрыва самодельного устройства, вошел в историю альпинизма после восхождения на Эверест на протезах.

На протяжении всего испытания его поддерживала команда непальских альпинистов во главе с Криш Тапой, также бывшим командиром горных отрядов гуркхов и SAS. Будха Магар стал первым человеком с двойной ампутацией выше колена, покорившим самую высокую гору в мире.

Ветерану вместе с командой пришлось ждать прояснения погоды в базовом лагере Эвереста 18 дней. Они видели, как вниз спускали два трупа.

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Выступая перед информационным агентством PA из базового лагеря на горе Эверест, Будха Магар сказал, что почувствовал, что его жизнь подошла к концу, когда он потерял голени в Афганистане. Он боролся с алкоголизмом и депрессией.

— Я вырос в Непале и видел, как обращались с инвалидами в этих отдаленных деревнях. Многие до сих пор думают, что инвалидность — это грех прошлой жизни, а ты — бремя земли, — признался Магар.

По его словам, это было довольно тяжелое время, он слишком много пил, чтобы контролировать свою боль, эмоции, и пару раз пытался покончить с собой.

Он добавил, что планировал восхождение еще в 2018 году. Однако людям с двойными ампутированными конечностями и слепым запретили это делать, чтобы уменьшить количество альпинистов, умирающих на вершине.

Ветеран своим примером снял этот запрет.

Он говорит, что с нетерпением ждет возможности провести время со своей семьей и хочет вернуться в Афганистан на место, где он потерял ноги, чтобы сказать спасибо.

— Если бы я не потерял ноги, я бы не поднялся на Эверест. Что бы ни случилось, это происходит навсегда, — сказал отважный альпинист.

Источник
The Guardian
Теги
Еверест Протези
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