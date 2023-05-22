Солдат-гуркх із Британії Харі Будха Магар, який втратив в Афганістані обидві ноги 13 років тому внаслідок вибуху саморобного пристрою, увійшов в історію альпінізму після сходження на Еверест на протезах.

Протягом усього випробування його підтримувала команда непальських альпіністів на чолі з Кріш Тапою, також колишнім командиром гірських загонів гуркхів і SAS. Будха Магар став першою людиною з подвійною ампутацією вище за коліно, яка підкорила найвищу гору у світі.

Ветерану разом із командою довелося чекати прояснення погоди в базовому таборі Евересту 18 днів. Вони бачили, як вниз спускали два трупи.

Виступаючи перед інформаційним агентством PA з базового табору на горі Еверест, Будха Магар сказав, що відчув, що його життя підійшло до кінця, коли він втратив гомілки в Афганістані. Він боровся з алкоголізмом і депресією.

– Я виріс у Непалі і бачив, як поводилися з інвалідами в цих віддалених селах. Багато хто досі думає, що інвалідність – це гріх минулого життя, а ти – тягар землі, – зізнався Магар.

За його словами, це був досить важкий час, він занадто багато пив, щоб контролювати свій біль, емоції, і кілька разів намагався накласти на себе руки.

Він додав, що планував сходження ще 2018 року. Однак людям із подвійними ампутованими кінцівками та сліпим заборонили це робити, щоб зменшити кількість альпіністів, які помирають на вершині.

Ветеран своїм прикладом зняв цю заборону.

Він каже, що з нетерпінням чекає на можливість провести час зі своєю сім’єю і хоче повернутися до Афганістану на місце, де він втратив ноги, щоб подякувати.