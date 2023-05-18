После 14 месяцев войны, к сожалению, мы уже имеем большое количество раненых с короткими ампутационными культями (часть конечности, оставшаяся после травмы), которые очень сложно протезируются.

Значительный прорыв медицинских технологий дает надежду таким пациентам. Речь идет об остеоинтегративном протезировании. Особенность таких протезов в том, что они не одеваются на ампутационную культю, а вживляются непосредственно в остаток кости пациента.

Это инновационная технология, и в Киеве подобное оперативное вмешательство впервые выполнено 17 мая.

Операцию проводил известный в мире хирург-ортопед из Швеции, основатель этой медицинской технологии, профессор Рикард Бранемарк.

— Я убежден, что для Украины будет значительно лучше, если методика остеоинтегративного протезирования будет развиваться внутри вашей страны, и ваши медики смогут выполнять ее самостоятельно, а не отсылать раненых на лечение за границу, — говорит профессор Бранемарк.

Профессор откликнулся на приглашение известного украинского ортопеда-травматолога Александра Галузинского. И не только согласился приехать и бесплатно прооперировать наших раненых бойцов, но и за свой счет приобрел четыре новейших протеза.

Факты ICTV попросили Александа Галузинского рассказать, какие перспективы открывает для Украины сотрудничество со всемирно известным специалистом.

— Насколько важен приезд врача Рикарда Бранемарка и его команды в Украину?

— Это важнейшее событие. Лидер такого инновационного протезирования впервые приезжает в Украину. Это очень приятно. К тому же Рикард привез импланты для наших бойцов, бесплатно провел операции и согласился обучать отечественных врачей.

Это бесценный опыт. Надеюсь, будет сформирована инициативная группа украинских специалистов, которые поедут за границу, чтобы продолжить обучение у Рикарда.

— Сколько остеоинтегративных протезов уже установлено в мире? Есть ли какая-то статистика?

— Да, подобная статистика существует. Уже проведено около 2 тыс. операций остеоинтегративного протезирования. Первая была осуществлена в Швеции в 1990 году, а задолго до того компания Branemark начала свои эксперименты на животных: вживила титановые стержни в костную ткань кролика. До этого работала с крысами.

И сейчас эта технология активно используется в ветеринарии.

А вообще об остеоинтегративном протезировании, как перспективной отрасли, начали говорить еще в 40-е годы прошлого века, когда экспериментальным методом была установлена способность костной ткани адаптироваться к титановым имплантатам.

Сегодня эта технология протезирования считается едва ли не самой эффективной в мире.

— Почему это протезирование является инновационным? Как оно облегчает жизнь пациенту?

— Инновационность остеоинтеграционного протезирования заключается в том, что хирургический имплант вживляется сразу в кость, что обеспечивает прямой контакт с протезом. Поскольку нагрузка передается через кость на протез, человек не чувствует себя ограниченным. Чувствует себя более свободно. Он может заниматься спортом, ездить в транспорте, путешествовать.

По статистике, люди с обычным протезом стараются использовать его как можно меньше, поскольку он часто натирает кожу и истощает во время ходьбы.

Остеоинтегративный протез можно носить 24 часа в сутки. Он одевается и снимается за 20 секунд. Его функциональность вдвое выше, чем у обычного протеза. Это совсем другой уровень комфортности.

— Можно ли установить такие протезы на обе ноги? Такие случаи были?

— Были. Например, в апреле австралийский врач Муньед Аль Мудерис провел во Львове операцию протезирования капитану Игорю Крупнову, который потерял на войне обе ноги, когда наехал машиной на вражескую мину.

Вообще же остеоинтегративное протезирование — лучший вариант для пациентов с короткими культями. Обычное протезирование не гарантирует им комфорта.

Такой вид протезирования также можно посоветовать людям, которые имеют хлопоты с обычными протезами. Я о натирании кожи, воспалениях, других неудобствах.

— А кому противопоказано остеоинтеграционное протезирование?

— Противопоказания действительно существуют. Среди них: врожденные и приобретенные деформации костей, остеомиелит костей культи, инфекционные процессы в области кожи культи, остеопороз. Есть и возрастные ограничения. Проведение операции не рекомендуется пациентам старше 65 лет и менее 22 лет. Избыточный вес (более 100 кг) тоже является препятствием. Еще — сахарный диабет с осложнениями, невропатии, беременность и психические заболевания.

— Через какое время после протезирования человек может свободно ходить?

— Как правило, через три-четыре месяца. Все зависит от техники хирургического вмешательства. Она бывает одноэтапная и двухэтапная. При одноэтапной технике вживляется внутрикостный имплант и одновременно устанавливается переходник.

При двухэтапной технике, которую собственно использует Рикард Бранемарк, имплант вставляется на первом этапе, а переходник устанавливается через три месяца. Если противопоказаний нет, человек может начинать ходить уже через две недели после завершения операции.

— Какое время после протезирования занимает реабилитация, какие методы она включает?

— Период реабилитации у каждого пациента разный. Иногда человеку нужно больше времени, чтобы привыкнуть к протезу. Иногда процесс приспособления идет очень быстро, и уже через несколько дней человек уверенно делает первые шаги.

Используются физиотерапевтические методы, оздоровительные массажи. С пациентом работает реабилитолог и протезист.

— Что нельзя делать с таким протезом?

— Если вы о занятиях вроде вождения авто, плавания или катания на велосипеде — все это разрешается. Нежелательно с таким протезом падать, чтобы его не повредить. Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом и экстремальными видами спорта.

— С какими сложностями вы сталкиваетесь при внедрении этой технологии в Украине?

— Пожалуй, самая большая сложность — высокая стоимость имплантов. Импортный протез стоит около €40 тыс. Пока отсутствует государственная программа по финансированию подобных операций, и средства на протезирование для бойцов собирают родные, волонтеры и неравнодушные украинцы.

Случается, что за свой счет это делают иностранные организации.

Возможно, со временем в Украине будет создан собственный аналог протеза. Работа в этом направлении уже ведется. Конечно, он будет дешевле импортного.

Считаю, что приезд Рикарда Бранемарка должен стать толчком к развитию этой сферы.

Операции нашим раненым были выполнены в столичной клинике Денис. По словам ее руководителя Дениса Татаркина, впереди еще много работы по развитию и внедрению методики остеоинтегративного протезирования конечностей, но подобное сотрудничество врачей — это уже большой шаг вперед.

Операции с профессором Бранемарком абсолютно открыты для медицинского сообщества — врачи могли наблюдать за операцией и задавать свои вопросы.

Фото: Пресс-служба Александа Галузинского