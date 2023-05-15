Специалисты Салтовской ветеринарной клиники, которая входит в состав Харьковского ветеринарного госпиталя представили первое в Харькове биоинтегрированное протезирование конечности у собаки весом 56 кг.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеринарный хирург-ортопед клиники Виталий Клубань.

— Операция выполнена по поводу травматической ампутации конечности в результате бомбардировки российскими оккупантами, запрещенными кассетными снарядами в Харьковской области, — пишет медик.

По его словам, черный терьер попал под обстрел в садике. Владельцы не бросили своего любимца в беде и с большим риском для жизни переправили его через линию фронта.

На вопрос в комментариях к посту, сколько времени прошло с момента протезирования, Виталий Клубань ответил, что уже год.

Источник: Виталий Клубань