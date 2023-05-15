Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Відео Новини здоров’я

Потрапив під обстріл: у Харкові поставили протез собаці з ампутованою лапою

15 Травня 2023, 12:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
протез собаці

Фахівці Салтівської ветеринарної клініки, яка входить до складу Харківського ветеринарного госпіталю, презентували перше в Харкові біоінтегроване протезування кінцівки у собаки вагою 56 кг.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ветеринарний хірург-ортопед клініки Віталій Клубань.

– Операція виконана з приводу травматичної ампутації кінцівки внаслідок бомбардування російськими окупантами забороненими касетними снарядами в Харківській області, – пише медик.

Читайте також:
Потрапив під обстріл: у Харкові поставили протез собаці з ампутованою лапоюКаністерапія: як собаки лікують дітей та тих, хто повернувся з війни

За його словами, чорний тер’єр потрапив під обстріл у садочку. Власники не кинули свого улюбленця в біді і з великим ризиком для життя переправили його через лінію фронту.

На запитання в коментарях до посту, скільки часу минуло з моменту протезування, Віталій Клубань відповів, що вже рік.

Джерело: Віталій Клубань

Теги
протез Собака Харків
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь