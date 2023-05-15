Фахівці Салтівської ветеринарної клініки, яка входить до складу Харківського ветеринарного госпіталю, презентували перше в Харкові біоінтегроване протезування кінцівки у собаки вагою 56 кг.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ветеринарний хірург-ортопед клініки Віталій Клубань.

– Операція виконана з приводу травматичної ампутації кінцівки внаслідок бомбардування російськими окупантами забороненими касетними снарядами в Харківській області, – пише медик.

За його словами, чорний тер’єр потрапив під обстріл у садочку. Власники не кинули свого улюбленця в біді і з великим ризиком для життя переправили його через лінію фронту.

На запитання в коментарях до посту, скільки часу минуло з моменту протезування, Віталій Клубань відповів, що вже рік.

Джерело: Віталій Клубань