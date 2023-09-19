Европейское агентство по окружающей среде только что обнародовало исследование, результаты которого показали, что в организме 90% жителей 11 стран Европы обнаружен чрезвычайно опасный химический реагент.

Речь идет о синтетическом химикате бисфенол А (БФА), который используется повсеместно. Его добавляют при производстве пластиковых и металлических пищевых контейнеров, многоразовых бутылок с водой и труб для питьевой воды, до недавнего времени он был составным веществом и бутылочек для детского питания.

Бисфенол-А, способен нарушать гормональный баланс в организме человека, вызывать онкологические заболевания и бесплодие, нарушать работу иммунной системы.

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Исследование было проведено среди граждан Хорватии, Чехии, Дании, Франции, Финляндии, Германии, Исландии, Люксембурга, Польши, Португалии и Швейцарии.

Исследовался анализ мочи.

Результаты зафиксировали превышение предельно допустимого уровня бисфенола А на 100% у участников исследования из Франции, Люксембурга и Португалии. Однако даже самый низкий уровень, который зафиксировали исследователи, был на 71% выше допустимого. Такой процент химиката в организме показали анализы швейцарцев.

— Благодаря этому исследовательскому проекту мы увидели, что бисфенол А представляет гораздо более масштабный риск для нашего здоровья, чем считали ранее, — подчеркнула Леена Юля-Мононен, исполнительный директор ЕЭЗ.

По ее словам, результаты указывают на необходимость более строгого контроля и регулирования веществ, которые могут попадать в окружающую среду и продукты, потребляемыми люди.

Однако до сих пор ведутся дискуссии. Некоторые исследователи убеждают, что минимальное содержание бисфенола А в организме, не наносит существенного вреда.

Последние же исследования показывают, что реальное превышение допустимых доз отнюдь не минимально, оно невероятно высокое.

На данный момент бисфенол-А полностью запрещен только во Франции.

И хоть его использование официально ограничили в странах ЕС и США, химикат до сих пор применяется, следовательно, миллионы людей подвергаются воздействию чрезвычайно вредного вещества.

Источник: European Environment Agency