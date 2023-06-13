О синдроме токсического шока (СТШ) впервые с тревогой заговорили в 1979-1980 годах. Тогда в Центре по контролю и профилактике заболеваний США начали фиксировать многочисленные сообщения, что предварительно здоровые молодые женщины внезапно заболели бактериальными инфекциями.
Исследователи подтвердили первоначальные подозрения, что заражение связано с менструацией, вернее с использованием гигиенических тампонов.
Токсический шок может возникнуть тогда, когда в организм попадает большое количество различных бактерий — стафилококк, стрептококк, которые выделяют опасные токсины вследствие своей жизнедеятельности.
Эти бактерии привычны для человека и мирно сосуществуют с ним, поселяясь на коже, в носу или во рту. Но вдруг они начинают вести себя слишком агрессивно.
Это случается тогда, когда инфекция проникает глубже в организм, тогда токсины болезнетворных бактерий не только повреждают ткани, но и существенно нарушают работу внутренних органов.
СТШ развивается очень быстро и может привести к смерти, если не начать неотложное лечение.
Симптомы СТШ:
- высокая температура;
- тошнота и диарея;
- покраснения на коже, похожие на солнечный ожог;
- яркое покраснение губ, языка и склер глаз;
- головокружение;
- затрудненное дыхание;
- головная боль, ощущение холода, усталость, боль в теле и горле, кашель.
Что может привести к появлению СТШ?
Во-первых, неправильное использование тампонов — когда женщины не меняют их длительное время, или используют так называемые суперпоглощающие тампоны.
Во-вторых, длительное использование женских барьерных средств контрацепции, таких как противозачаточные диафрагмы или колпачки.
В-третьих, проблемы с кожей, например порез, ожог, укус насекомого, фурункулез или рана после операции, родов и тому подобное.
В-четвертых, если у женщины диагностирована вирусная инфекция, например грипп, ветряная оспа и тому подобное.
Два важных момента, которые следует знать: первый — синдром токсического шока не передается от человека к человеку и второй — большинство женщин полностью выздоравливают, если вовремя начали лечение.
Лечат СТШ прежде всего антибиотиками. В некоторых случаях могут назначить иммуноглобулины, лекарства для контроля давления, гемодиализ и другую терапию при необходимости.
Как можно предотвратить возникновение синдрома токсического шока?
Выполняйте четыре требования.
- Быстро лечите раны и ожоги, обязательно обращайтесь к врачу, если заметили признаки инфекции, например отек, покраснение и усиление боли.
- Если пользуетесь тампонами, выбирайте средства с самой низкой способностью к поглощению.
- Меняйте тампоны по крайней мере один раз в 4 часа.
- 4 . Ночью лучше используйте прокладки.
Избегайте использования тампонов, если вы уже имели когда-то синдром токсического шока. При первых симптомах не откладывайте визит к врачу.
Сегодня гигиенические продукты для менструального цикла проверяются тщательнее и стали значительно безопаснее, чем в 1970-х. Три синтетические материала, которые были описаны при выявлении СТШ, больше не используются.
Источник: Бережи себе