Про синдром токсичного шоку (СТШ) уперше з тривогою заговорили в 1979–1980 роках. Тоді у Центрі з контролю та профілактики захворювань США почали фіксувати численні повідомлення, що попередньо здорові молоді жінки раптово захворіли на бактеріальні інфекції.

Дослідники підтвердили початкові підозри, що зараження пов’язане з менструацією, вірніше із використанням гігієнічних тампонів.

Токсичний шок може виникнути тоді, коли в організм потрапляє велика кількість різних бактерій – стафілококів, стрептококів, які виділяють небезпечні токсини внаслідок своєї життєдіяльності.

Ці бактерії звичні для людини та мирно співіснують з нею, оселяючись на шкірі, у носі чи в роті. Та раптом вони починають поводити себе аж надто агресивно.

Це трапляється тоді, коли інфекція проникає глибше в організм, тоді токсини хвороботворних бактерій не лише пошкоджують тканини, а й суттєво порушують роботу внутрішніх органів.

СТШ розвивається дуже швидко та може призвести до смерті, якщо не почати невідкладне лікування.

Симптоми СТШ:

висока температура;

нудота та діарея;

ураження на шкірі, схожі на сонячний опік;

яскраве почервоніння губ, язика і склер очей;

запаморочення;

утруднене дихання;

головний біль, відчуття холоду, втома, біль у тілі та горлі, кашель.

Що може призвести до появи СТШ?

По-перше, неправильне використання тампонів — коли жінки не міняють їх тривалий час, або використовують так звані суперпоглинальні тампони.

По-друге, тривале використання жіночих бар’єрних засобів контрацепції, як-от протизаплідні діафрагми або ковпачки.

По-третє, проблеми зі шкірою, наприклад поріз, опік, укус комахи, фурункульоз або рана після операції, пологів тощо.

По-четверте, якщо у жінки діагностована вірусна інфекція, наприклад грип, вітряна віспа тощо.

Два важливі моменти, які варто знати: перший – синдром токсичного шоку не передається від людини до людини і другий – більшість жінок повністю одужують, якщо вчасно почали лікування.

Лікують СТШ передусім антибіотиками. У деяких випадках можуть призначити імуноглобуліни, ліки для контролю тиску, гемодіаліз та іншу терапію за потреби.

Як можна запобігти виникненню синдрому токсичного шоку?

Виконуйте чотири вимоги.

Швидко лікуйте рани та опіки, обов’язково звертайтеся до лікаря, якщо помітили ознаки інфекції, як-от набряк, почервоніння та посилення болю. Якщо користуєтесяь тампонами, вибирайте засоби з найнижчою здатністю до поглинання. Змінюйте тампони принаймні один раз на 4 години. 4 . Уночі краще використовуйти прокладки.

Уникайте використання тампонів, якщо ви вже мали колись синдром токсичного шоку. За перших симптомів не відкладайте візит до лікаря.

Сьогодні гігієнічні продукти для менструального циклу перевіряються ретельніше та стали значно безпечнішими, ніж у 1970-х. Три синтетичні матеріали, які були описані при виявленні СТШ, більше не використовуються.

Джерело: Бережи себе