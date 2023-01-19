Гінеколог Оксана Негрич на майданчику популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіла, на що жінкам слід звертати увагу при виборі засобів інтимної гігієни і чи ефективно приймати пробіотики для нормалізації вагінальної мікрофлори.

За словами Оксани, в нормі піхва містить корисні і умовно-патогенні мікроорганізми. Корисні лактобактерії зазвичай обмежують розмноження шкідливої флори.

Але при сприятливих умовах патогенні мікроорганізми починають активно розмножуватися і викликати дискомфорт, свербіж, неприємний запах і інші симптоми, відзначає фахівець.

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– Спринцювання – це найшвидший спосіб вимити всю корисну флору, підвищити ризик травматизації слизової і отримати інфекційні ускладнення, – говорить гінеколог.

За її словами, порушенню вагінальної флори також сприяють:

часта зміна статевих партнерів;

оральний секс без захисту;

неконтрольоване використання гормональних препаратів.

Правила гігієни для підтримки здорового вагінального мікробіома:

проста чиста вода. Для гігієни статевих органів досить чистої проточної теплої води двічі на день (вранці і ввечері). Підмиватися слід в напрямку від піхви до анального отвору. Не використовуйте ніяких губок, що накопичують патогенні мікроорганізми;

день (вранці і ввечері). Підмиватися слід в напрямку від піхви до анального отвору. Не використовуйте ніяких губок, що накопичують патогенні мікроорганізми; засоби для інтимної гігієни. Вибирати засоби слід не тільки по маркуванню «інтимний», але і за складом. Засіб повинен бути делікатним, адаптованим до фізіологічного рН, який не руйнує захисну ліпідну плівку і не впливає на природну змазку слизових;

одноразові серветки та рушники. Користуйтеся одноразовими м’якими серветками по можливості. Якщо віддаєте перевагу рушник ам , краще мати окремий для інтимних зон і не забувати регулярно його міняти;

, краще мати окремий для інтимних зон і не забувати регулярно його міняти; спідня білизна. В ідеалі це повинні бути трусики вільного крою з тканин, що не порушують повітрообмін, таких як бавовна, шовк, віскоза.

– В умовах обмеженого доступу до води та засобів гігієни можна використовувати вологі серветки або зволожений туалетний папір, – радить фахівець.

І зазначає, що під час менструації краще користуватися прокладками, оскільки вони безпечні в плані дотримання умов заміни і гігієни. З тампонами і менструальної чашею при несвоєчасній заміні є ризик розвитку синдрому токсичного шоку (важке інфекційне ускладнення).

Корисні лактобактерії (пробіотики) для підтримки мікрофлори

За словами фахівця, незважаючи на різні дослідження в цьому напрямку, відсутні докази користі від вживання пробіотиків для нормалізації вагінальної мікрофлори. Тому краще звертати увагу на раціональне харчування і дотримуватися норм гігієни інтимних зон.

Джерело: Бережи себе