Європейське агентство з навколишнього середовища щойно оприлюднило дослідження, результати якого засвідчили, що в організмі 90% мешканців 11 країн Європи виявлено надзвичайно небезпечний хімічний реагент.

Мова йде про синтетичний хімікат бісфенол А (БФА), що використовується повсюдно. Його додають при виробництві пластикових і металевих харчових контейнерів, багаторазових пляшок з водою і труб для питної води, донедавна він був складовою речовиною і пляшечок для дитячого харчування.

Бісфенол-А, здатний порушувати гормональний баланс в організмі людини, викликати онкологічні захворювання і безпліддя, порушувати роботу імунної системи.

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Дослідження було проведене серед громадян Хорватії, Чехії, Данії, Франції, Фінляндії, Німеччини, Ісландії, Люксембурга, Польщі, Португалії та Швейцарії.

Досліджувався аналіз сечі.

Результати зафіксували перевищення гранично допустимого рівня бісфенолу А на 100% у учасників дослідження з Франції, Люксембурга та Португалії.

Проте навіть найнижчий рівень, що зафіксували дослідники, був на 71% вищий за допустимий. Такий відсоток хімікату в організмі показали аналізи швейцарців.

– Завдяки цьому дослідницькому проєкту ми побачили, що бісфенол А становить набагато масштабніший ризик для нашого здоров’я, ніж вважали раніше, – підкреслила Леєна Юля-Мононен, виконавчий директор ЄЕЗ.

За її словами, результати вказують на необхідність суворішого контролю та регулювання речовин, які можуть потрапляти в навколишнє середовище і продукти, які споживають люди.

Проте й досі точаться дискусії. Деякі дослідники переконують, що мінімальний вміст бісфенолу А в організмі, не завдає істотної шкоди.

Останні ж дослідження показують, що реальне перевищення допустимих доз аж ніяк не мінімальне, а неймовірно високе.

Наразі бісфенол-А повністю заборонений тільки у Франції.

І хоч його використання офіційно обмежили також в країнах ЄС і США, хімікат і досі застосовується. Отже, мільйони людей піддаються впливу надзвичайно шкідливої речовини.

Джерело: European Environment Agency