В городе Мерефа Харьковской области зарегистрирован случай дирофиляриоза у женщины 1956 года рождения. Об этом сообщили сотрудники областного Центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

— Больная обратилась за медицинской помощью в учреждение здравоохранения с жалобами на покраснение левого глаза, боль и наличие постороннего тела в глазу, — говорится в сообщении.

В этот же день больной после обследования проведено оперативное вмешательство и удалена нематода, которая определена в бактериологической лаборатории нашего учреждения, как дирофилярия размером 8,5 см.

В центре, по месту жительства больной, проведено эпидемиологическое и энтомологическое обследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Дирофиляриоз – трансмиссивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров. Во время укуса в организм человека попадают медленно растущие личинки паразита. В связи с этим клинические проявления болезни могут проявляться в любой период года.

Чтобы предотвратить заражение дирофиляриозом необходимо:

использовать репелленты для индивидуальной защиты от комаров;

уничтожать комаров в местах их выплода, жилищах, животноводческих помещениях;

проводить засечку окон и дверей для предупреждения проникновения комаров в помещение;

ограничивать прогулки животных в вечернее время;

предупреждать выплод комаров путем осушки подвалов, не допускать хранения воды в бочках и других открытых емкостях более 7-10 дней.

Источник: Харьковский ОЦПЛБ