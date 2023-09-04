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Випадок дирофіляріозу: на Харківщині жінці видалили з ока круглого черв’яка розміром 8,5 см

4 Вересня 2023, 13:24
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
комар
Джерело: Pexels

У місті Мерефа Харківської області зареєстровано випадок дирофіляріозу в жінки 1956 року народження. Про це повідомили співробітники обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

– Хвора звернулася по медичну допомогу до закладу охорони здоров’я зі скаргами на почервоніння лівого ока, біль та наявність стороннього тіла в оці, – йдеться в повідомленні.

Цього ж дня хворій після обстеження проведено оперативне втручання та видалено нематоду, яка визначена в бактеріологічній лабораторії нашого закладу, як дирофілярія розміром 8,5 см.

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У центрі, за місцем проживання хворої, проведено епідеміологічне та ентомологічне обстеження і запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

Дирофіляріоз – трансмісивне паразитарне захворювання, що передається через укуси комах-кровососів, здебільшого комарів. Під час укусу в організм людини потрапляють личинки паразита, що повільно ростуть. У зв’язку з цим клінічні прояви хвороби можуть проявлятися в будь-який період року.

Щоб запобігти зараженню дирофіляріозом необхідно:

  • використовувати репеленти для індивідуального захисту від комарів;
  • знищувати комарів у місцях їхнього виплоду, оселях, тваринницьких приміщеннях;
  • проводити засічку вікон і дверей для попередження проникнення комарів у приміщення;
  • обмежувати прогулянки тварин у вечірній час;
  • попереджати виплід комарів шляхом осушення підвалів, не допускати зберігання води в бочках та інших відкритих ємностях понад 7-10 днів.

Джерело: Харківський ОЦПЛХ

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Захист від комах Комахи Медики Харківська область хвороби
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