У місті Мерефа Харківської області зареєстровано випадок дирофіляріозу в жінки 1956 року народження. Про це повідомили співробітники обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

– Хвора звернулася по медичну допомогу до закладу охорони здоров’я зі скаргами на почервоніння лівого ока, біль та наявність стороннього тіла в оці, – йдеться в повідомленні.

Цього ж дня хворій після обстеження проведено оперативне втручання та видалено нематоду, яка визначена в бактеріологічній лабораторії нашого закладу, як дирофілярія розміром 8,5 см.

У центрі, за місцем проживання хворої, проведено епідеміологічне та ентомологічне обстеження і запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

Дирофіляріоз – трансмісивне паразитарне захворювання, що передається через укуси комах-кровососів, здебільшого комарів. Під час укусу в організм людини потрапляють личинки паразита, що повільно ростуть. У зв’язку з цим клінічні прояви хвороби можуть проявлятися в будь-який період року.

Щоб запобігти зараженню дирофіляріозом необхідно:

використовувати репеленти для індивідуального захисту від комарів;

знищувати комарів у місцях їхнього виплоду, оселях, тваринницьких приміщеннях;

проводити засічку вікон і дверей для попередження проникнення комарів у приміщення;

обмежувати прогулянки тварин у вечірній час;

попереджати виплід комарів шляхом осушення підвалів, не допускати зберігання води в бочках та інших відкритих ємностях понад 7-10 днів.

Джерело: Харківський ОЦПЛХ