Екатерина Пухниченко, жительница города Мукачево, попала в больницу с серьезными ожогами ротовой полости, пищевода и желудка после употребления сока из бузины, который она заказала в одном из местных заведений.

Своей историей Екатерина поделилась в социальных сетях.

Инцидент произошел 28 сентября, когда Екатерина вместе с мужем пошла на обед в заведение.

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Они заказали сок из бузины, им принесли две бутылочки, которые были хорошо закрыты. Почувствовав резкую боль и онемение после глотка сока, Екатерина сразу отправилась в уборную, где промыла ротовую полость.

Екатерина рассказывает, что не ждала скорую помощь, а немедленно поехала в больницу.

В медучреждении ее сразу направили в реанимационное отделение.

Виктор, муж Екатерины, рассказал, что попробовал тот самый сок, и почувствовал его чрезвычайно кислый вкус.

У него появились ожоги губ и кончика языка, но он лишь пригубил напиток. А у жены, которая проглотила сок, ожоги оказались значительно серьезнее: языка, губ, пищевода и желудка.

Екатерина и ее муж не знают, какое именно вещество было в соке, и уже подали заявление в полицию.

Сейчас проводится экспертиза, чтобы установить состав этой жидкости. Есть свидетели этого инцидента, а также видеозаписи из заведения, которые показывают, что бутылки сока были закрыты, когда их принесли.

Екатерина отметила, что производители сока пытаются избежать ответственности, но она пристально следит за расследованием и отмечает, что подобный инцидент может случиться с любым и имеет потенциально серьезные последствия.

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Источники: PMG. ua, Екатерина Пухниченко

Фото: Екатерина Пухниченко