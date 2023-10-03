Катерина Пухніченко, жителька міста Мукачево, потрапила до лікарні із серйозними опіками ротової порожнини, стравоходу та шлунку після вживання соку з бузини, який вона замовила в одному з місцевих закладів.

Своєю історією Катерина поділилася у соціальних мережах.

Інцидент стався 28 вересня, коли Катерина разом із чоловіком пішла на обід до закладу.

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Вони замовили сік із бузини, їм принесли дві пляшечки, які були добре закриті. Відчувши різкий біль та оніміння після ковтка соку, Катерина відразу відправилася до вбиральні, де промила ротову порожнину.

Катерина розповідає, що не чекала швидку допомогу, а негайно поїхала до лікарні.

У медзакладі її одразу направили до реанімаційного відділення.

Віктор, чоловік Катерини, розповів, що спробував той самий сік, і відчув його надзвичайно кислий смак.

У нього з’явилися опіки губ і кінчика язика, але він лише пригубив напій. А в дружини, яка проковтнула сік, опіки виявилися значно серйознішими: язика, губ, стравоходу і шлунку.

Катерина та її чоловік не знають, яка саме речовина була в соці, і вже подали заяву до поліції.

Зараз проводиться експертиза, щоб встановити склад цієї рідини. Є свідки цього інциденту, а також відеозаписи з закладу, які показують, що пляшки соку були закриті, коли їх принесли.

Катерина відзначила, що виробники соку намагаються уникнути відповідальності, але вона пильно стежить за розслідуванням і наголошує, що подібний інцидент може трапитися із будь-ким і має потенційно серйозні наслідки.

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Джерела: PMG. ua, Катерина Пухніченко

Фото: Катерина Пухніченко