Специалисты Ровенской областной детской больницы выходили новорожденного, который появился на свет с весом всего 900 г на 26 неделе беременности. В неонатальном центре младенец провел 67 дней.

Об этом сотрудники больницы сообщили на своей странице в Facebook.

— Сначала транспортная неонатальная бригада доставила ребенка из роддома в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных, где он получал дыхательную поддержку и парентеральное питание, — написали медики.

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Через некоторое время, по их словам, младенца перевели на второй этап выхаживания: учили правильно дышать и самостоятельно кушать.

— Все эти 67 дней детские анестезиологи, неонатологи и наши неонатальные медицинские сестры вкладывали свои знания, опыт и любовь в этого мальчика, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к процессу выхаживания привлекались неврологи, офтальмологи, сурдологи, хирурги, врачи функциональной диагностики, лаборанты и другие специалисты.

В итоге мальчика, которого назвали Назаром, выписали домой с весом 2 400 г. Через месяц он должен будет снова посетить больницу для катамнестического наблюдения.

Источник: Ровенская областная детская больница