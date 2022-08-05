Медики Львовского областного клинического перинатального центра выходили новорожденную, которая появилась на свет с весом всего 640 г.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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— Девочка родилась на 24-й неделе беременности, с 3/4 баллами по шкале Апгар, — говорится в сообщении.

Отмечается, что малышка провела в центре 92 дня. Из них 43 дня — в отделении анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных. С 77-х суток дочь была на совместном пребывании с мамой.

На сегодня ребенок выписан с весом 2 480 граммов.

Эту замечательную семью ждут в отделении медицинской реабилитации для занятий с физическим терапевтом, где педиатр составит индивидуальную схему вакцинации и гармоничного развития, сообщили сотрудники клиники.

Источник: Львовский областной клинический перинатальный центр