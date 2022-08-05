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Зріст розміром з кулькову ручку: у Львові виходили новонароджену з вагою 640 г

5 Серпня 2022, 17:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Медики Львівського обласного клінічного перинатального центру виходили новонароджену, яка з’явилася на світ з вагою лише 640 г.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– Дівчинка народилася на 24 тижні вагітності, з 3/4 балами за шкалою Апгар, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що малятко провела в Центрі 92 дні. З них 43 дні – у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. З 77 доби дочка була на спільному перебуванні з мамою.

На сьогодні дитина виписана з вагою 2 480 грамів.

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На цю чудову сім’ю чекають у відділенні медичної реабілітації для занять з фізичним терапевтом, де педіатр складе індивідуальну схему вакцинації і гармонійного розвитку, повідомили співробітники клініки.

Джерело: Львівський обласний клінічний перинатальний центр

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