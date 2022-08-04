Медики Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит два місяці боролися за життя маленького Сашка, який з’явився на світ з вагою всього 650 г. Його брата-близнюка, на жаль, врятувати не вдалося.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– У його маленькому житті вже було багато невтішних діагнозів і оперативні втручання, але він все це успішно поборов і тепер житиме за двох – за себе і свого брата, – написали медики. Читайте також: Не могла дихати, не працювали нирки: у Львові врятували життя новонародженій

За їхніми словами, коли мама Олена виношувала хлопчиків, на останніх тижнях вагітності захворіла на коронавірус. Після хвороби дізналася, що у однієї дитини, Данилка, було багатоводдя, а Саша був без води затиснутий під ребрами, з викривленими ніжками і грудною кліткою.

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Хлопчики народилися на 28 тижні: Данилко з вагою 1 050 г, а Саша – 650 г. Данилко прожив лише 13 днів, а Саша почав свій довгий шлях боротьби за життя.

– Два місяці його виходжували у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Крім професійного медичного догляду, медики оточили крихітку материнською турботою і любов’ю, – розповідають співробітники Львівського Охматдиту.

Саші діагностовано сепсис, дихальні розлади, пневмонію. А коли дитину перевели до відділення педіатрії, виявилося ще одне важке захворювання – остеомієліт. Боротися за життя знову довелося в реанімації.

Після повторного надходження в педіатрію медики виявили пізню анемію недоношених, ретинопатію недоношених і незрілість всіх систем. Були проведені оперативні втручання з приводу пахових гриж і ретинопатії.

Сьогодні дитина знаходиться під наглядом відразу декількох фахівців – невролога, офтальмолога, хірурга і педіатра.

За словами лікарів, Саша росте, набирає вагу, добре відгукується на лікування і радує своїми досягненнями.

Джерело: Охматдт Львів