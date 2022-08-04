Медики Львовской областной детской клинической больницы Охматдет два месяца боролись за жизнь маленького Саши, который появился на свет с весом всего 650 г. Его брата-близнеца, к сожалению, спасти не удалось.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— В его маленькой жизни уже было много неутешительных диагнозов и оперативные вмешательства, но он все это успешно поборол и теперь будет жить за двоих – за себя и своего брата, — написали медики.

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По их словам, когда мама Елена вынашивала мальчиков, на последних неделях беременности заболела коронавирусом. После болезни узнала, что одного ребенка, Данилки, было многоводие, а Саша был без воды зажат под ребрами, с искривленными ножками и грудной клеткой.

Мальчики родились на 28 неделе: Данилко с весом 1 050 г, а Саша — 650 г. Данилко прожил всего 13 дней, а Саша начал свой долгий путь борьбы за жизнь.

— Два месяца его выхаживали в отделении анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных. Кроме профессионального медицинского ухода, медики окружили малютку материнской заботой и любовью, — рассказывают сотрудники львовского Охматдета.

Саше диагностирован сепсис, дыхательные расстройства, пневмонию. А когда ребенка перевели в отделение педиатрии, обнаружилось еще одно тяжелое заболевание – остеомиелит. Бороться за жизнь вновь пришлось в реанимации.

После повторного поступления в педиатрию медики выявили позднюю анемию недоношенных, ретинопатию недоношенных и незрелость всех систем. Были проведены оперативные вмешательства по поводу паховых грыж и ретинопатии.

Сегодня ребенок находится под наблюдением сразу нескольких специалистов – невролога, офтальмолога, хирурга и педиатра.

По словам врачей, Саша растет, набирает вес, хорошо отзывается на лечение и радует своими достижениями.

Источник: Охматдет Львов