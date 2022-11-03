Фахівці Рівненської обласної дитячої лікарні виходили новонародженого, який з’явився на світ з вагою лише 900 г на 26 тижні вагітності. У неонатальному центрі немовля провело 67 днів.

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Спочатку транспортна неонатальна бригада доставила дитину з пологового будинку у відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, де вона отримувала дихальну підтримку і парентеральне харчування, – написали медики.

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Через деякий час, за їхніми словами, немовля перевели на другий етап виходжування: вчили правильно дихати і самостійно їсти.

– Всі ці 67 днів дитячі анестезіологи, неонатологи і наші неонатальні медичні сестри вкладали свої знання, досвід і любов в цього хлопчика, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до процесу виходжування залучалися неврологи, офтальмологи, сурдологи, хірурги, лікарі функціональної діагностики, лаборанти та інші фахівці.

В результаті хлопчика, якого назвали Назаром, виписали додому з вагою 2 400 г. Через місяць він повинен буде знову відвідати лікарню для катамнестичного спостереження.

Джерело: Ровенська обласна дитяча лікарня