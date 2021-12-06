В Луцке под утро 6 декабря покончила жизнь самоубийством мама 8-летней девочки, отравившейся приготовленными дома каштанами.

Информацию подтвердили в секторе коммуникации полиции Волынской области. В 5:22 в полицию поступило сообщение, что из окна дома выбросилась 52-летняя женщина, скончавшаяся на месте от полученных травм.

Тело доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Сведения должным образом задокументированы.

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Напомним, что ее 8-летняя дочь, прежде чем попасть в больницу 21 октября с отравлением, употребляла пищу из каштанов, которую приготовила мама. Когда ребенку стало плохо, родные не торопились обращаться к медикам, а лечили малышку своими силами. Скорая доставила ребенка в больницу, где она попала в реанимацию, а через несколько дней скончалась.

Источник: Информационное агентство Волынь Post