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Вистрибнула з вікна: мама дівчинки, що отруїлася каштанами, вкоротила собі віку

6 Грудня 2021, 14:49
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
дом
Джерело: Depositphotos

У Луцьку під ранок 6 грудня покінчила життя самогубством мама 8-річної дівчинки, яка отруїлася приготовленими вдома каштанами.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. О 5:22 до поліції надійшло повідомлення, що з вікна будинку викинулась 52-річна жінка, яка померла на місці від отриманих травм.

Тіло доправили на судово-медичну експертизу. Відомості належним чином задокументували.

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Нагадаємо, що її 8-річна дитина, перед тим, як потрапити у лікарню 21 жовтня з отруєнням, вживала їжу з каштанів, яку приготувала мама. Коли дитині стало зле, рідні не квапилися звертатися до медиків, а лікували малу самотужки. Швидка доправила дитину до лікарні, де вона потрапила у реанімацію, а через кілька днів померла.

Джерело: Інформаційне агентство Волинь Post

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