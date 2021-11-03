У Волинській області померла 8-річна дівчинка. Дитина, ймовірно, могла отруїтися каштанами.

За попередньою інформацією, ще у жовтні дівчинка їла вдома страву з каштанів, яку приготувала її мама.

Після того, як їй стало зле, рідні не поспішили викликати швидку, а спробували власноруч допомогти дитині.

До швидкої батьки звернулися 21 жовтня.

Фахівці, які приїхали на виклик, встановили, що дитина за декілька днів до того їла каштани, а після цього пила лише воду.

Медики направили дівчинку до Волинської обласної дитячої лікарні. Під час госпіталізації у приймальному відділенні вона знепритомніла, через що потрапила одразу до реанімаційного відділення.

Попри зусилля лікарів, її життя не вдалося врятувати. 28 жовтня дівчинка померла, перебуваючи у медзакладі.

Фахівці радять відповідально ставитися до вибору продуктів та приготування страв. Адже навіть незначне отруєння може спровокувати серйозні проблеми зі здоров’ям та навіть смерть.

Джерело: Волинські новини