В Волынской области скончалась 8-летняя девочка. Ребенок, вероятно, мог отравиться каштанами.

По предварительной информации, еще в октябре девочка ела дома блюдо из каштанов, которое приготовила ее мама.

После того, как ей стало плохо, родные не поспешили вызвать скорую, а попытались собственноручно помочь ребенку.

В скорую родители обратились 21 октября.

Специалисты, которые прибыли на вызов, установили, что ребенок за несколько дней до того ел каштаны, а после этого пил только воду.

Медики направили девочку в Волынскую областную детскую больницу. Во время госпитализации в приемном отделении она потеряла сознание, из-за чего сразу попала в реанимационное отделение.

Несмотря на усилия врачей, ее жизнь не удалось спасти. 28 октября девочка умерла, находясь в медучреждении.

Специалисты советуют ответственно относиться к выбору продуктов и приготовлению блюд. Ведь даже незначительное отравление может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем и смерть.

Источник: Волынские новости