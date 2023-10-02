Профессор Хакан Агир, который имеет большой опыт в пластической и реконструктивной хирургии, посетил Западноукраинский специализированный детский медицинский центр во Львове. Специалист вместе с местной командой провел 25 сложных операций.

Злате из Хмельницкого сделали уже вторую операцию вместе с врачом Хакан Агиром, чтобы исправить изъяны лица. Сейчас специалисты работают над следующим этапом реконструкции.

Всего с рождения девочке уже провели пять оперативных вмешательств, а впереди — еще несколько этапов лечения.

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Еще одну радостную улыбку на лице восстановили 9-летней Илонке.

Девочка уже перенесла операцию в этом центре ранее и теперь радуется “новому” носику, благодаря которому может чувствовать себя комфортно.

Детский хирург Орест Лешневский поделился своими впечатлениями от визита профессора, сказав, что это , пожалуй, самый масштабный по количеству сложных случаев.

Профессор вместе с персоналом больницы провели 25 очень сложных оперативных вмешательств в течение недели.

Профессор Хакан Агир уже третий год подряд приезжает в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.

— Нам есть чем делиться и чему учиться друг у друга, — говорит профессор Агир.

За время визита также удалось проконсультировать более 70 пациентов и запланировать оперативные вмешательства для 15 из них во время следующего визита профессора, который состоится в начале декабря.

Источник: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр

Фото: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр