Професор Хакан Агір, який має великий досвід у пластичній та реконструктивній хірургії, відвідав Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр у Львові. Фахівець разом з місцевою командою провів 25 складних операцій.

Златі з Хмельницького зробили вже другу операцію разом з лікарем Хакан Агіром , щоб виправити вади обличчя. Зараз фахівці працюють над наступним етапом реконструкції.

Загалом від народження дівчинці вже провели п’ять оперативних втручань, а попереду – ще кілька етапів лікування.

Зараз дивляться

Ще одну радісну усмішку на обличчі відновили 9-річній Ілонці. Дівчинка вже перенесла операцію у цьому центрі раніше і тепер радіє “новому” носику, завдяки якому може відчувати себе комфортно.

Дитячий хірург Орест Лешневський поділився своїми враженнями віж візиту професора, заявивши, що це був, мабуть, наймасштабніший за кількістю складних випадків.

Професор разом з персоналом лікарні провели 25 дуже складних оперативних втручань упродовж тижня.

Професор Хакан Агір уже третій рік поспіль приїжджає до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

– Нам є чим ділитись і чому вчитись один в одного, – говорить професор Агір.

За час візиту також вдалося проконсультувати понад 70 пацієнтів і запланувати оперативні втручання для 15 із них під час наступного візиту професора, що відбудеться на початку грудня.

Джерело: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр