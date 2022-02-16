Американские ученые провели исследование, в ходе которого женщине с ВИЧ были пересажены стволовые клетки из пуповинной крови. Спустя три года пациентка перестала принимать антивирусные препараты, а еще через год анализ показал отсутствие в крови вируса иммунодефицита человека.

Уникальность этого случая состоит в том, что через четыре года после постановки диагноза ВИЧ у женщины был диагностирован острый миелоидный лейкоз. Ей была назначена высокодозная химиотерапия, которая разрушила ее клетки крови.

Возникла необходимость в пересадке стволовых клеток, которая и была проведена посредством родственного донора.

На втором этапе пациентке начали вводить стволовые клетки через пуповинную кровь, полученную от неродственного новорожденного. Спустя месяц в крови женщины была обнаружена мутация, которая сделала ее клетки устойчивыми к ВИЧ-инфекции.

А спустя еще три года женщина перестала принимать лекарства от ВИЧ, известные как антиретровирусная терапия, и через 14 месяцев у нее не было обнаружено вируса ВИЧ.

Ученые отмечают, что подобная мутация наблюдалась еще в двух случаях лечения ВИЧ у людей, перенесших трансплантацию стволовых клеток.

Выяснилось, что пуповинная кровь не нуждается в таком строгом подборе, как стволовые клетки взрослых доноров. Именно поэтому она потенциально будет более широко доступна для людей, нуждающихся в трансплантации, у которых есть ВИЧ, отмечают ученые.

Сообщается, что женщина находится в стадии ремиссии от рака уже 4,5 года. У нее не было реакции “трансплантат против хозяина”, когда донорские клетки атакуют клетки реципиента после трансплантации, в отличие от двух других людей, излечившихся от ВИЧ.

Однако исследователи предупреждают, что это развитие относится только к небольшой части ВИЧ-инфицированных. По их словам, открытие может стать выгодным для относительно небольшой когорты пациентов, у которых есть и ВИЧ, и рак крови. И не может быть применимо к 36 млн людей, живущих с вирусом иммунодефицита.