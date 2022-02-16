Американські вчені провели дослідження, в ході якого жінці з ВІЛ були пересаджені стовбурові клітини з пуповинної крові. Через три роки пацієнтка перестала приймати антивірусні препарати, а ще через рік аналіз показав відсутність в крові вірусу імунодефіциту людини.

Унікальність цього випадку полягає в тому, що через чотири роки після постановки діагнозу ВІЛ у жінки був діагностований гострий мієлоїдний лейкоз. Їй була призначена високодозова хіміотерапія, яка зруйнувала її клітини крові.

Виникла необхідність в пересадці стовбурових клітин, яка і була проведена за допомогою спорідненого донора.

На другому етапі пацієнтці почали вводити стовбурові клітини через пуповинну кров, отриману від нерідного новонародженого. Через місяць в крові жінки була виявлена мутація, яка зробила її клітини стійкими до ВІЛ-інфекції.

А ще через три роки жінка перестала приймати ліки від ВІЛ, відомі як антиретровірусна терапія, і через 14 місяців у неї не було виявлено вірусу ВІЛ.

Вчені відзначають, що подібна мутація спостерігалася ще в двох випадках лікування ВІЛ у людей, які перенесли трансплантацію стовбурових клітин.

З’ясувалося, що пуповинна кров не потребує такого суворого підбору, як стовбурові клітини дорослих донорів. Саме тому вона потенційно буде більш широко доступна для людей, які потребують трансплантації і у яких є ВІЛ, відзначають вчені.

Повідомляється, що жінка перебуває в стадії ремісії від раку вже 4,5 року. У неї не було реакції “трансплантат проти господаря”, коли донорські клітини атакують клітини реципієнта після трансплантації, на відміну від двох інших людей, які вилікувалися від ВІЛ.

Проте дослідники попереджають, що цей розвиток стосується лише невеликої частини ВІЛ-інфікованих. За їхніми словами, відкриття може стати вигідним для відносно невеликої когорти пацієнтів, у яких є і ВІЛ, і рак крові. І не може бути застосовано до 36 млн людей, що живуть з вірусом імунодефіциту.