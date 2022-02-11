Нове дослідження показує, що обмеження калорій покращує метаболічні та імунні реакції, які допомагають визначити, як довго людина проживе, так і скільки років хорошого здоров’я у неї буде.

– Помірне обмеження калорій протягом двох років перебудовує багато метаболічних та імунних реакцій, які збільшують тривалість життя і є показником здоров’я, – сказав заступник виконавчого директора з клінічних наук у Центрі біомедичних досліджень Пеннінгтона Эрік Равуссін.

У новому дослідженні використовувалися дані, зібрані Pennington Biomedical CALERIE 2 (Комплексна оцінка довгострокових ефектів зниження споживання енергії), найтривалішого дослідження обмеження калорій на людях. Нове дослідження опубліковано у журналі Science.

Дослідження показало, що люди, які скоротили споживання калорій приблизно на 14% протягом двох років, виробляли більше Т-клітин, які відіграють ключову роль у імунній функції та уповільнюють процес старіння.

– З віком вилочкова залоза людини стискається та виробляє менше Т-клітин. В результаті літнім людям важче боротися з інфекціями та деякими видами раку, – сказав Ерік Равуссін. – Обмеження калорій допомагає запобігти скороченню вилочкової залози, тому у людини виробляється більше Т-клітин.

За словами доктора Равуссіна, крім покращення імунітету збільшення Т-клітин пов’язане зі здатністю спалювати запаси жирних кислот для отримання енергії. Це важливо, тому що, якщо людина не спалює це паливо, жир може накопичуватися в таких органах, як м’язи та печінка, що призводить до резистентності до інсуліну, ожиріння, діабету 2 типу та прискорює старіння.

Дослідження показали, що обмеження калорій на 40% у гризунів продовжує їхнє життя.

Обмеження калорійності їжі також знижує рівень гена, що кодує ацетилгідролазу фактора активації тромбоцитів (PLA2G7). Зниження PLA2G7 приносить користь для здоров’я, включаючи зниження вікового запалення та покращення метаболічного здоров’я.

– Якщо дослідники знайдуть спосіб використовувати цей процес, вони зможуть створити метод продовження періоду здоров’я людини (час, протягом якого людина почуватиметься добре), – сказав виконавчий директор Pennington Biomedical Джон Кірван, доктор філософії.

А дослідження американських учених показало, що споживання калорій під час неспання впливає тривалість сну. Розуміння цього процесу може докорінно змінити наші уявлення про ефективну втрату ваги.